제이준, 참진한의원과 더마코스메틱 시장 확대 MOU

[아시아경제 유현석 기자] 제이준코스메틱 제이준코스메틱 025620 | 코스피 증권정보 현재가 2,565 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,570 2020.10.30 08:37 장시작전(20분지연) 관련기사 제이준코스메틱, 미용 의료기기 시장 진출 본격화제이준코스메틱, 2분기 영업익 흑자…"턴어라운드 성공"제이준코스메틱, 이진형 대표로 변경…"화장품 사업 실적 회복 기대" close 이 참진한의원과 코스메틱 사업을 위한 포괄적 업무협약(MOU)을 체결해 더마코스메틱 사업 확대에 나선다.

제이준코스메틱은 여드름 치료 전문 의료기관 참진한의원과 전략적 파트너십을 강화하고 더마코스메틱(Dermocosmetic) 브랜드 ‘닥터제이준’의 사업 확대를 위한 MOU를 체결했다고 30일 밝혔다. 양사는 이번 협약을 통해 콜라보 제품과 더마 화장품의 판매는 물론 양사의 마케팅 및 브랜드 인지도 제고에 적극 협력할 계획이다.

참진한의원은 2003년 개원 이래 여드름 및 흉터 분야를 집중 연구 및 치료해온 여드름 치료 전문 의원으로 대표적 브랜드로는 여드름 피부 전문 한방 화장품 ‘타임인네이처’가 있다.

타임인네이처는 2012년 다수의 한의사를 비롯한 피부전문 의료진으로 구성된 참진한의원 한방피부연구소에서 개발해 론칭한 브랜드로 ▲진정 ▲안정 ▲집중재생 ▲기능성라인 등 다양한 제품군을 보유하고 있다.

제이준 관계자는 “여드름 전문 의료기관인 참진한의원과 기능성 화장품 ‘닥터제이준’을 운영 중인 제이준이 협력해 유통 채널 확대 및 브랜드 마케팅을 강화해 더마코스메틱 시장 확대에 큰 시너지 효과를 낼 것”이라고 말했다. 이어 “특히 참진한의원과 체계적인 상호 업무 교류 협력 시스템을 구축해 양사의 브랜딩 및 디지털비지니스 부분을 강화해 국내는 물론 글로벌 더마코스메틱 온·오프라인 시장에서 경쟁력을 이어나갈 것”이라고 덧붙였다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr