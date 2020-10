'4위' 농협금융, 3분기 누적 순이익 1조4608억원…4.8% 증가(종합)

3분기 누적 순이익 기준 신한, KB, 하나에 이은 4위

[아시아경제 박선미 기자] 농협금융은 29일 올해 3분기 말 누적 당기순이익이 1조4608억원으로 전년 동기(1조3937억원) 대비 4.8% 증가했다고 발표했다.

타 금융그룹과는 달리 농협금융이 농협법에 의해 농업·농촌을 위해 지원하는 농업지원사업비 3211억원을 감안한 당기순이익은 1조6854억원이다.

3분기 누적 순이자마진(NIM)은 1.67%로 2분기와 동일한 수준이나 이자부자산의 성장 및 저원가성 예금의 증가 영향으로 이자이익은 전년 동기 대비 1.1%(677억원)증가했다. 수수료이익은 증권위탁중개수수료 순증 등으로 전년 동기 대비 35.6%(3182억원) 증가한 1조2117억원을 기록했다.

신용손실충당금전입액은 전년 동기 대비 1603억원 증가한 4409억원이다. 2분기(1238억원)에 이어 3분기에도 미래손실흡수능력 제고를 위한 1105억원의 대손충당금을 선제적으로 추가 적립한 영향이다.

자산건전성 지표는 양호한 흐름을 이어갔다.

고정이하여신비율은 0.45%로 전년 말 대비 0.18%p 개선됐으며, 대손충당금적립률은 142.51%를 기록하며 전년 말보다 34.64%p 증가했다. 총자산은 474조8000억원으로 대출채권 및 금융자산의 성장에 힘입어 전년 말 대비 11.2%(47조7000억원) 증가했으며, 자기자본이익률(ROE)는 8.89%, 총자산순이익률(ROA)는 0.43%를 기록했다.

핵심 자회사인 농협은행의 3분기 누적 당기순이익은 1조1155억원으로 전년 동기 대비 6.4%(767억원) 감소했다. 이자이익은 전년 동기 대비 3.8%(1460억원) 증가했으나, 미래손실흡수능력 제고를 위한 대손충당금 선제적 추가 적립 등으로 신용손실충당금전입액이 1114억원 증가한 영향이다.

비은행 계열사 중 NH투자증권은 5014억원의 당기순이익을 시현했고, 이외에도 생명 643억원, 손해 492억원, 캐피탈 448억원, 자산운용 159억원, 저축은행 162억원의 당기순이익을 달성했다.

5대 금융지주 가운데 농협금융의 3분기 누적 순이익 기준 순위는 신한금융(2조9502억원), KB금융(2조8779억원), 하나금융(2조1061억원)에 이은 4위다. 우리금융은 1조1404억원으로 5위를 기록했다.

농협금융 관계자는 "경기침체 장기화에 대비해 잠재적 부실자산에 대한 리스크관리를 강화하고, 범농협 수익센터로서 농업·농촌 지원 역량 강화 및 미래 경쟁력 확보를 위한 경영체질 개선과제를 중점 관리해 그룹의 지속가능한 수익성과 성장성을 높일 것"이라고 말했다.

