코스닥 3%대 상승해 '800선' 탈환…코스피 상승 마감

[아시아경제 이민지 기자] 코스피와 코스닥지수가 상승 마감했다. 코스닥지수는 외국인의 매수세 3%가량 상승해 800선을 탈환했다.

28일 코스피는 전 장보다 0.62%(14.42포인트) 오른 2345.26에 장을 끝마쳤다. 이날 코스피는 전 장보다 0.29%(6.66포인트) 내린 2324.18로 장을 출발해 내림세를 보였지만 외국인이 순매수로 전환하면서 상승 마감했다. 투자자 동향을 보면 개인은 1520억원, 외국인은 153억원어치 주식을 순매수했고 외국인은 1770억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목을 보면 SK하이닉스(0.36%), 네이버(5.29%), LG화학(1.59%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 637,000 전일대비 2,000 등락률 +0.31% 거래량 54,239 전일가 635,000 2020.10.28 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 약세 흐름 이어가…코스닥 1%대 상승외국인·기관 매도세에 코스피 2326.55로 하락 출발코로나 재확산 불안…코스피 2330선 하락 마감, 코스닥 780선대로 상승 close (0.31%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 173,500 전일대비 1,000 등락률 +0.58% 거래량 1,391,812 전일가 172,500 2020.10.28 15:30 장마감 관련기사 '가즈프롬·로사톰-현대차·효성' 맞손…韓 수소경제, 러시아 진출논의현대차, 최근 5일 개인 55만 1219주 순매도... 주가 17만 2000원(-0.29%)외국인·기관 매도세에 코스피 2326.55로 하락 출발 close (0.58%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 242,500 전일대비 3,500 등락률 +1.46% 거래량 411,452 전일가 239,000 2020.10.28 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 최근 5일 기관 21만 5787주 순매도... 주가 24만 원(+0.42%)코스피, 오후에도 약세 흐름 이어가…코스닥 1%대 상승외국인·기관 매도세에 코스피 2326.55로 하락 출발 close (1.46%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 346,500 전일대비 12,500 등락률 +3.74% 거래량 624,193 전일가 334,000 2020.10.28 15:30 장마감 관련기사 카카오, 최근 5일 개인 30만 2640주 순매수... 주가 34만 2000원(+2.4%)코스피, 오후에도 약세 흐름 이어가…코스닥 1%대 상승외국인·기관 매도세에 코스피 2326.55로 하락 출발 close (3.74%)는 올랐다.

이날 코스닥지수는 전 장보다 2.87%(22.47포인트) 오른 806.20에 장을 끝냈다. 이날 코스닥지수는 개인들의 매수세에 전 장보다 0.15%(1.15포인트) 오른 784.88로 장을 출발했지만 오후들에선 기관과 외국인의 매수세가 커지면서 큰 폭의 오름세를 나타냈다. 투자자 동향을 보면 개인은 1210억원어치 주식을 팔았고 외국인과 기관은 각각 778억원, 554억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위종목을 보면 대부분 상승했다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 242,500 전일대비 3,500 등락률 +1.46% 거래량 411,452 전일가 239,000 2020.10.28 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 최근 5일 기관 21만 5787주 순매도... 주가 24만 원(+0.42%)코스피, 오후에도 약세 흐름 이어가…코스닥 1%대 상승외국인·기관 매도세에 코스피 2326.55로 하락 출발 close 헬스케어(2.53%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 258,300 전일대비 2,000 등락률 +0.78% 거래량 566,656 전일가 256,300 2020.10.28 15:30 장마감 관련기사 씨젠, 주가 25만 7300원.. 전일대비 0.39%코스피, 오후에도 약세 흐름 이어가…코스닥 1%대 상승외국인·기관 매도세에 코스피 2326.55로 하락 출발 close (0.78%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 93,100 전일대비 1,300 등락률 +1.42% 거래량 224,569 전일가 91,800 2020.10.28 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 약세 흐름 이어가…코스닥 1%대 상승외국인·기관 매도세에 코스피 2326.55로 하락 출발코로나 재확산 불안…코스피 2330선 하락 마감, 코스닥 780선대로 상승 close (1.42%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 167,200 전일대비 15,400 등락률 +10.14% 거래량 531,360 전일가 151,800 2020.10.28 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 약세 흐름 이어가…코스닥 1%대 상승외국인·기관 매도세에 코스피 2326.55로 하락 출발코로나 재확산 불안…코스피 2330선 하락 마감, 코스닥 780선대로 상승 close (10.14%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 242,500 전일대비 3,500 등락률 +1.46% 거래량 411,452 전일가 239,000 2020.10.28 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 최근 5일 기관 21만 5787주 순매도... 주가 24만 원(+0.42%)코스피, 오후에도 약세 흐름 이어가…코스닥 1%대 상승외국인·기관 매도세에 코스피 2326.55로 하락 출발 close 제약(3.42%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 137,100 전일대비 6,000 등락률 +4.58% 거래량 99,121 전일가 131,100 2020.10.28 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-26일[e공시 눈에 띄네] 코스피-26일코로나19 재확산에 美대선까지…불안한 투자자들 '팔자' 행렬(종합) close (4.58%) 올랐다.

이경민 대신증권 연구원은 “외국인의 선물 순매수세가 증시 하단을 지지했으며 증권업종은 실적 호조로 1.58%가량 상승했다”며 코스닥은 외국인의 4거래일 연속 순매수세에 힘입어, 소프트웨어(2.13%), 제약·바이오(2.07%) 위주로 강세를 보였다“고 분석했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr