[아시아경제 온라인이슈팀]

배우 김지우가 무보정 보디 프로필 사진을 공개했다.

김지우는 27일 자신의 인스타그램에 “원본이랑 보정본 오기 전 우리 스타일리스트 선화씨가 찍어준 현장 사진으로 다시 한번 그날을 회상하는 중 겨울에 또 도전??”이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

누리꾼들은 “타고나지 않으면 아무리 노력해도 불가능 엄지 척”, “리스펙합니다” 등의 댓글을 쏟아냈다.

앞서 김지우는 지난 4월부터 운동을 시작해 최근까지 8kg을 감량했다고 밝혔다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr