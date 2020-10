GS홈쇼핑, 벤처교육 프로그램 ‘GWG아카데미’ 개최

‘줌’ 활용한 언택트 형식으로 열려

‘혁신 조직문화’ 주제로 강연



[아시아경제 임혜선 기자]GS홈쇼핑은 벤처 성장 교육 프로그램인 ‘GWG(Grow with GS) 아카데미’를 오는 29일 개최한다고 27일 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 방지하기 위해 ‘줌(Zoom)’을 활용한 비대면 형식의 웨비나(웹+세미나)로 진행된다.

'GWG 아카데미'는 벤처 네트워킹 프로그램인 ‘GWG’의 교육 기능을 강화한 것으로, HR·법무·마케팅·물류 등 각 분야에서 전문가와 투자사를 연결해 주는 프로그램이다. 강의 이후 전문가와 지속적인 네트워킹까지 이어질 수 있도록 지원한다.

아카데미 커리큘럼은 스타트업에 실질적인 도움을 줄 수 있도록 투자사 대표들의 인터뷰를 통해 구성했다. 이번 아카데미 주제는 ‘혁신 조직문화’다.

실리콘밸리 엔지니어로 기업문화를 경험한 뒤 스타트업을 창업한 유호현 옥소폴리틱스(OXOpolitics) 대표가 전문가로 나선다. 1부 강연은 관심 있는 누구나 참가할 수 있으며, 2부 세션은 GS 투자사 C레벨만 모시고 자유 토론과 네트워킹이 진행될 예정이다.

