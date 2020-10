코로나19 재확산에 美대선까지…불안한 투자자들 '팔자' 행렬(종합)

코스닥 3.7% 급락…800선 붕괴

코스피는 0.7% 하락마감에 그쳐

대외 불확실성 ↑에 투심 위축

실적 대비 고평가 바이오 업종 중심 매물 출회

[아시아경제 이민우 기자] 코스닥이 3.7% 넘게 떨어지며 800선이 붕괴됐다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 전 세계적으로 재확산되는 한편 미국 대선을 앞두고 대외 불확실성이 커지면서 투자 심리가 위축됐다는 분석이다.

26일 코스닥은 전장보다 3.71%(29.96포인트) 떨어진 778.02로 마감했다. 전장 대비 소폭(0.01%) 오른 808.06으로 출발했지만 가파르게 하락했다. 코스닥이 770대로 떨어진 것은 지난 7월20일 이후 처음이다. 지난 9월24일 4.33% 하락 마감한 이래 최대 낙폭이다. 마찬가지로 소폭 상승하며 출발한 코스피가 전장 대비 0.72%(16.90포인트) 내린 2343.91에 마감한 것과 대조적이다.

전문가들은 범 세계적인 코로나19 재확산 등 각종 대외 불확실성이 국내 증세에 악영향을 끼쳤다고 분석했다. 세계보건기구(WHO)가 집계한 전 세계 코로나19 신규 확진자 수는 24일(현지시간) 기준 46만5000여명이다. 22일 43만7247명, 23일 44만9720명에 이어 사흘째 신기록을 경신하고 있다. 절반 가량은 유럽 지역(22만1898명)에서 발생했고, 미국에서도 최근 이틀간 코로나19 신규 확진자가 역대급으로 증가했다.

서상영 키움증권 연구원은 "미국과 유럽에서 대규모 코로나19 재확산이 나타나는 한편 미국 대통령 선거가 일주일 앞으로 다가오면서 각종 불확실성이 커져 투자 심리가 불안해진 것"이라며 "특히 일부 신규 상장 종목들의 부진이 이어지면서 밸류에이션(가치평가) 부담이 높았던 바이오 업종에서 매물 출회가 자극됐다"고 설명했다. 밸류에이션 부담이 자극되자 기업 실적과 별개로 유동성 장세가 펼쳐지면서 올라간 상승폭을 반납하는 모습이 펼쳐졌다는 설명이다.

다만 양도세 과세 대상인 대주주 요건을 주식보유액 10억원에서 3억원으로 낮추는 정부 방안에 대해서는 의견이 갈렸다. 한대훈 SK증권 연구원은 "대주주 양도소득세에 대한 부담이 투자심리에 영향을 끼친 것으로 보인다"며 "올해 연말 기준 대주주는 내년 4월 이후 수익이 발생할 경우 양도세를 부과하기 때문에 가격이 상승한 종목 중심으로 차익실현 출회압력이 높을 수 밖에 없다"고 설명했다. 반면 서 연구원은 "대주주 강화 요건이 구설에 오르고 있지만 시행돼도 12월 이후라 이번 급락에 벌써부터 영향을 끼쳤다고 보긴 힘들다"고 했다.

한편 코스닥 시장에선 기관의 매도세가 강했다. 기관은 1645억원을 순매도한 반면 외국인과 개인은 각각 335억원, 1450억원을 순매수했다.

모든 업종이 떨어졌다. 기술성장기업부 업종의 낙폭이 -5.60%으로 가장 컸다. 이어 제약(-4.94%), 종이·목재(-4.57%), 기타서비스(-4.53%), 일반전기전자(-4.44%), 반도체(-4.29%) 등 다수 업종이 4% 이상 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목은 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 103,700 전일대비 1,400 등락률 +1.37% 거래량 398,532 전일가 102,300 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락약보합 코스피…코스닥은 2.7% 폭락소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환 close 만 1.3% 올랐다. 나머지 종목은 모두 하락했다. 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 109,500 전일대비 11,600 등락률 -9.58% 거래량 777,815 전일가 121,100 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락약보합 코스피…코스닥은 2.7% 폭락소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환 close 의 낙폭이 -9.5%로 가장 컸다. 이어 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 148,100 전일대비 12,100 등락률 -7.55% 거래량 388,210 전일가 160,200 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락약보합 코스피…코스닥은 2.7% 폭락소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환 close (-7.5%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 244,900 전일대비 19,600 등락률 -7.41% 거래량 1,007,972 전일가 264,500 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락약보합 코스피…코스닥은 2.7% 폭락소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환 close (-7.4%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 130,400 전일대비 6,600 등락률 -4.82% 거래량 154,867 전일가 137,000 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락약보합 코스피…코스닥은 2.7% 폭락소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환 close (-4.8%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 62,300 전일대비 2,300 등락률 -3.56% 거래량 817,236 전일가 64,600 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락약보합 코스피…코스닥은 2.7% 폭락[클릭 e종목]"케이엠더블유, 미국 수주 지연되고 있지만 수혜는 필연적" close (-3.5%) 등의 순이었다.

반면 코스피의 경우 외국인과 개인의 매도세가 두드러졌다. 각각 1188억원, 1107억원을 순매도했다. 반면 기관은 2447억원을 순매수했다.

역시 대부분의 업종이 하락했다. 섬유·의복 업종의 하락폭이 -3.35%로 가장 컸다. 그 밖에도 증권(-2.93%), 기계(-2.82%), 종이·목재(-2.74%), 전기가스업(-2.63%), 음식료품(-2.47%), 비금속광물(-2.30%), 은행(-2.28%) 등 상당수 업종이 2%이상 떨어졌다. 반면 유통업(2.82%), 운수장비(2.33%), 의료정밀(0.72%), 보험(0.70%) 등은 올랐다.

시총 상위 10위 종목도 고전을 면치 못했다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 329,500 전일대비 10,500 등락률 -3.09% 거래량 710,829 전일가 340,000 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락카카오, 최근 5일 개인 47만 8805주 순매수... 주가 32만 9500원(-3.09%)약보합 코스피…코스닥은 2.7% 폭락 close 의 낙폭이 -3.0%으로 가장 컸다. 이어 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 281,500 전일대비 5,000 등락률 -1.75% 거래량 346,842 전일가 286,500 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 CJ대한통운, 네이버 주식 105만주 3000억원에 취득숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락약보합 코스피…코스닥은 2.7% 폭락 close (-1.7%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 417,500 전일대비 7,000 등락률 -1.65% 거래량 172,618 전일가 424,500 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락약보합 코스피…코스닥은 2.7% 폭락소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환 close (-1.6%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,515,000 전일대비 24,000 등락률 -1.56% 거래량 18,423 전일가 1,539,000 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락약보합 코스피…코스닥은 2.7% 폭락소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환 close (-1.5%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 630,000 전일대비 6,000 등락률 -0.94% 거래량 188,495 전일가 636,000 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환韓英 기후변화·해상풍력 '상부상조'…장관 면담 close (-0.9%) 등의 순이었다. 반면 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 171,500 전일대비 4,500 등락률 +2.69% 거래량 2,997,434 전일가 167,000 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 현대기아차, 체질 개선으로 3.4兆 품질비용 만회했다(종합)숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락[현대차 컨콜]"현대카드 3Q 누적 영업익, 9년만에 최고 손익 달성" close 와 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,400 전일대비 200 등락률 +0.33% 거래량 13,227,981 전일가 60,200 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락약보합 코스피…코스닥은 2.7% 폭락삼성전자, 이시간 주가 +0.5%.... 최근 5일 개인 547만 6462주 순매도 close 는 각각 2.6%, 0.3% 올랐다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 238,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 934,135 전일가 238,000 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락약보합 코스피…코스닥은 2.7% 폭락셀트리온, 주가 24만 1000원.. 전일대비 1.26% close 은 보합을 기록했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr