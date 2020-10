[아시아경제 김효진 기자] 금융감독원은 26일 주한영국대사관과 '기후 금융'(climate finance)에 협력하는 양해각서(MOU)를 맺었다.

이날 오후 서울 중구 영국대사관에서 열린 협약식에는 윤석헌 금감원장과 사이먼 스미스 주한영국대사 등이 참석했다.

양 기관은 협약을 통해 기후 변화가 경제·금융 시스템에 미칠 위험성에 대응하는 역량을 강화하기로 했다.

금감원은 기후금융 관련 국제협약에 참여하고 기후변화 스트레스 테스트 개발과 운용 등에 나선다는 계획이다.

주한영국대사관은 금감원의 기후금융 업무와 금감원·영국 전문기관 간 인적 교류 등을 지원한다. 양 기관은 기후금융 관련 공동 연구도 추진할 예정이다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr