국민의힘 "故 이건희, 국민 자부심 높였던 선각자"

[아시아경제 이지은 기자] 25일 별세한 이건희 삼성그룹 회장 별세와 관련, 국민의힘이 "국민의 자부심을 높였던 선각자였다"고 평가했다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 구두논평을 통해 "대한민국 경제를 앞장서 이끌었던 이 회장님의 명복을 빌며, 유가족과 임직원 여러분들께도 진심어린 위로의 말씀을 전한다"며 이같이 밝혔다.

그는 "고인은 반도체, 휴대전화 등의 첨단 분야에서 삼성이 세계1위의 글로벌 기업이 되는 기틀을 마련했고, 국민의 자부심을 높였던 선각자"라며 "고인이 생전에 보여준 세계 초일류 기업을 위한 뼈를 깎는 노력, '마누라, 자식 빼놓고 모두 바꿔라'라는 혁신의 마인드는 분야를 막론하고 귀감이 되었다"고 강조했다.

배 대변인은 "미래를 선도할 인재에 대한 애정과 철학은 지금도 인재육성의 교본이 되었다"며 "고인의 뜻이 헛되지 않도록, 우리 모두가 혁신과 노력을 통해 다가올 미래를 준비해 나가야할 것"이라고 말했다.

