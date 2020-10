한국 경영계의 거목 쓰러지다...이건희 회장 별세(종합)

[아시아경제 김혜원 기자, 이창환 기자] 이건희 삼성전자 회장이 별세했다. 향년 78세다.

25일 재계에 따르면 이 회장은 이날 장기 투병 끝에 사망했다. 1942년생인 고인은 지난 2014년 5월10일 급성심근경색으로 입원한 이후 6년 동안 투병 끝에 사망했다.

삼성그룹 창업주인 이병철 회장의 아들인 이건희 회장은 1987년 삼성그룹 경영 승계 이후 2014년 입원 전까지 약 27년 동안 삼성그룹을 이끌었다.

이 회장은 삼성 경영 이후 반도체와 스마트폰, 바이오 등 신사업을 통해 삼성을 세계적인 기업으로 일궜다는 평가를 받는다.

삼성은 이 회장이 자리를 물려받기 전에도 국내 최고 기업이었지만 세계적으로 보면 일류에 들기는 어려웠다.

그러나 이 회장은 "마누라와 자식 빼고 다 바꿔라"는 프랑크푸르트 선언과 '품질중시 경영'으로 대표되는 신경영, IMF 외환위기를 극복한 '선택과 집중' 전략으로 삼성을 세계적인 기업으로 일궜다.

이 회장이 경영을 맡은 27년의 기간 동안 삼성그룹의 매출은 40배, 시가총액은 300배 이상 커졌다.

