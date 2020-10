[주간증시 리뷰]미 대선 불확실성에 박스권 놓인 코스피

[아시아경제 오주연 기자] 10월 셋째주(19~23일) 코스피는 미국 대선 불확실성과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 우려 등으로 박스권 내에서 제한적인 움직임을 보였다. 코스닥지수는 전주에 이어 하락을 이어가며 800선 초반까지 내려왔다. 대선 이후에도 대선 불복 등 예측 불가능한 상황이 연출될 수 있어 보수적인 접근이 필요하다는 분석이 나온다.

24일 한국거래소에 따르면 코스피는 19일 2346.74에서 23일 2360.81로 마감해 좁은 박스권 내에서 움직였다. 수급별로는 개인이 9676억원어치를 순매도했고 외국인과 기관이 각각 217억원, 9412억원어치를 순매수했다.

개인 순매수 상위 종목은 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 340,000 전일대비 9,000 등락률 -2.58% 거래량 622,592 전일가 349,000 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복카카오, 최근 5일 개인 32만 3016주 순매수... 주가 34만 1500원(-2.15%)코스피 상승 출발에도 크게 힘 못받아…2350선 유지 close , 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 636,000 전일대비 22,000 등락률 -3.34% 거래량 196,988 전일가 658,000 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 삼성바이오로직스, 4분기부터 본격 실적 성장 기대외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복코스피, 기관·외국인 순매수세에 2360선으로 상승 close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 286,500 전일대비 6,500 등락률 -2.22% 거래량 451,654 전일가 293,000 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 [2020국감]"모욕적" "의원도 위증 책임"…피감 장관·기관장도 '발끈'외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복NAVER, 이시간 주가 -2.05%.... 최근 5일 외국인 17만 4624주 순매수 close , KODEX 200선물인버스2X, 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 3,785 전일대비 360 등락률 -8.69% 거래량 12,170,828 전일가 4,145 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 [르포]그리운 기내식, 선명한 풍경 담고…7개월 만에 이륙한 A380제18회 아시아나국제단편영화제(AISFF) 오늘 개막아시아나항공, 외국인 9만 5039주 순매수… 주가 1.08% close , LG디스플레이, 삼성전자 우선주, 이마트, 삼성전자, 한국전력 등이 차지했다.

반면 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 650,000 전일대비 11,000 등락률 +1.72% 거래량 405,718 전일가 639,000 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 질병청 "독감백신 사망자 중 동일 제조번호 사례 4건 총 8명"(상보) 외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복코스피, 기관·외국인 순매수세에 2360선으로 상승 close , 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 31,350 전일대비 1,150 등락률 +3.81% 거래량 6,673,095 전일가 30,200 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]또다시 고점 근처서 꺾인 코스피…'2400의 벽'KCGS "상장기업 68% ESG 경영 수준 보통 이하"외국인, 3주만에 '사자' 전환…코스피 사고 코스닥 팔고 close , POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 220,000 전일대비 10,000 등락률 +4.76% 거래량 903,396 전일가 210,000 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 [코로나 넘은 기업들] '큰 고개' 넘은 포스코, 내년엔 신성장 모색포스코, 3분기 영업익 6667억원…철강 판매 확대로 흑자전환(상보)[속보] 포스코, 3분기 영업익 6667억…별도 2619억 흑자전환 close , 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 269,000 전일대비 39,000 등락률 +16.96% 거래량 2,321,642 전일가 230,000 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 질병청 "독감백신 사망자 중 동일 제조번호 사례 4건 총 8명"(상보) 녹십자, 최근 5일 기관 3만 9211주 순매도... 주가 26만 8000원(+16.52%)녹십자, 커뮤니티 활발... 주가 8.2%. close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 167,000 전일대비 4,500 등락률 +2.77% 거래량 1,883,932 전일가 162,500 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복코스피, 기관·외국인 순매수세에 2360선으로 상승트럼프 vs 바이든, 엇갈리는 국내 수혜 종목은 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 83,900 전일대비 600 등락률 +0.72% 거래량 2,609,595 전일가 83,300 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복코스피, 기관·외국인 순매수세에 2360선으로 상승코스피 상승 출발에도 크게 힘 못받아…2350선 유지 close , 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 32,950 전일대비 800 등락률 +2.49% 거래량 2,500,540 전일가 32,150 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 하나금융지주, 3분기 영업익 1조692억...작년 대비 37.2%↑저금리 늪에 빠진 금융지주…주가 연일 내리막길올해 반기배당금 20% 이상 줄어…삼성전자 빼면 60% 감소 close , KODEX레버리지, KB금융 등은 순매도 상위 종목에 올랐다.

이와 달리 외국인은 LG화학, 신한지주, 셀트리온, KODEX 200, LG전자, 하나금융지주, 녹십자, NH투자증권 등을 순매수했고 기관은 신한지주, POSCO, 삼성전자, 현대모비스, 엔씨소프트, KB금융, 롯데케미칼, 하나금융지주, SK텔레콤, 현대백화점, KODEX 레버리지 등을 순매수해 개인과 대조를 보였다. 개인은 코스피 하락에, 외국인과 기관은 코스피 상승에 무게를 실은 모습이다.

미국 대선 전에 경기 부양책 통과가 사실상 무산되면서 증시에서 상승 모멘텀이 약해졌다는 평가가 나오고 있는 가운데, 코스닥시장은 코스피시장보다도 더욱 약세를 보였다.

19일 822.25였던 코스닥지수는 23일 807.98로 마감해 800선을 겨우 유지했다. 여기에 내년부터 주식 양도소득세를 부과하는 대주주 기준이 현행 10억원에서 3억원으로 낮춰질 경우 연말을 앞두고 개인 보유 물량이 출회될 수 있어 증시에는 부정적인 요소 중 하나로 꼽힌다.

증시가 다시 상승동력을 되찾기 위해서는 미국 대선을 둘러싼 정치적 불확실성 해소가 선결조건이라는 진단이 나온다.

한대훈 SK증권 연구원은 "현재 시장에서는 바이든의 당선 가능성을 높게 점치고 있고, 실제 여론조사 결과도 바이든이 앞서고 있다. 하지만 일부 경합주에서는 오차범위 내 접전이라 섣불리 바이든 당선에 배팅한 투자전략 설정은 성급할 수 있다"면서 "결국 불확실성이 높은 국면인만큼 적극적인 대응보다는 대선결과를 보고 대응하는 편이 좋아보인다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr