[2020국감]이주열, 김현미 반박…"초저금리, 전셋값 상승 주요인 아냐"

[아시아경제 김은별 기자] 이주열 한국은행 총재는 23일 초저금리가 전셋값 상승의 주요 요인으로 볼 수는 없다고 밝혔다.

이 총재는 이날 국회 기획재정위원회 종합 국정감사에서 '초저금리가 전세시장 불안의 주요인으로 생각하느냐'는 정일영 더불어민주당 의원의 질의에 "어느 정도 영향은 미쳤겠지만, 주 요인은 아니다"고 답했다. 이어 "전세가격 상승은 수급 상황, 공급물량, 당시의 매매가격 상승 같은 것도 영향을 준다"고 덧붙였다.

앞서 국토교통부는 지난 19일 보도 설명자료를 통해 "올 들어 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등으로 경제위기 극복을 위해 한은이 불가피하게 기준금리를 인하했으며 이는 전세 가격 불안요인으로 작용하고 있다"고 밝힌 바 있다.

한편 이 총재는 '주택가격 거품 붕괴로 경제에 부작용이 있을 수 있다'는 서병수 국민의힘 의원의 지적에는 "(붕괴 가능성이) 없다고 단언할 수는 없다"며 "경계심은 갖고 있다"고 답했다.

