[아시아경제 최동현 기자] 유로존(유로화 사용 19개국)의 10월 합성 구매관리자지수(PMI) 예비치가 49.4를 기록했다.

23일(현지시간) 시장조사업체 IHS 마킷에 따르면 제조업과 서비스업을 합친 유로존의 10월 합성 PMI 예비치가 49.4로 집계됐다. 이는 전달 50.4에 비해 1포인트 줄어든 수치다.

