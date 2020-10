국민은행, '한국 최우수 수출입금융 은행' 수상

9년 연속 최우수 수출입금융 은행으로 선정

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 22일 글로벌 금융전문 매체 아시안뱅커가 주관한 ‘트랜잭션 파이낸스 어워드 2020’에서 대한민국 최우수 수출입금융 은행으로 9년 연속 선정됐다고 밝혔다.

국민은행은 ‘전자무역솔루션(KB One Trade)’서비스를 통해 수출입기업의 무역업무 자동화 및 디지털화를 지원하고 있다. 또한 국내 최고 수준의 수출입 전문가로 구성된 마케팅 전담조직을 통해 상담 데스크 운영 및 세미나 개최 등 수출입 기업을 위한 다양한 서비스를 적극 추진하고 있는 점이 높이 평가됐다.

아시안뱅커는 1996년 설립돼 아시아, 태평양 및 중동 지역의 금융산업 관련 리서치와 컨설팅 서비스를 제공하는 전문지이다. 전문 애널리스트 및 국제 심사위원단의 엄격하고 공정한 심사과정을 거쳐 매년 각 금융부문별로 최우수 금융기관을 선정한다.

KB국민은행 관계자는“수출입 기업과 함께 성장하는 은행이 되기 위해 더욱 향상된 상품과 서비스 개발에 역량을 집중하고 있다”며 “특히 코로나 사태에 따른 정부의 중소·중견 수출입 기업 지원 정책에 부응해 수출입 기업을 위한 금융 지원에 더욱 앞장서서 노력하겠다”고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr