위메프, '아이폰12' 사전 예약…자급제 최대 18% 할인

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 23일부터 '아이폰12' 시리즈 자급제 모델의 사전 예약 판매를 실시한다고 밝혔다. 사전 예약 고객에게는 최대 18% 할인 혜택을 제공한다. 모든 고객 8% 할인 쿠폰, 카드사별 10% 쿠폰 두 가지를 중복 적용할 수 있다.

아이폰12 시리즈 사전 예약 판매 기념 이벤트도 진행한다. 23일 0시 예약 판매 시작 직후 선착순 구매 고객에게 위메프 포인트를 지급한다. 애플 통합 고객 서비스 솔루션인 애플케어플러스 결합 구매도 가능하다. 위메프에서 아이폰12 시리즈 사전 예약 시 함께 구매하면 애플케어플러스 구매 금액의 10%를 할인 받을 수 있다.

위메프는 오는 28일까지 아이패드 8세대, 아이패드 에어 4세대 사전 예약도 함께 진행한다. 이형진 위메프 디지털가전실 실장은 "아이폰12는 애플에서 처음으로 선보이는 5G 모델로 성능, 카메라 등 모든 면에서 소비자들의 관심이 뜨겁다"며 "위메프에서 제공하는 할인 쿠폰과 선착순 구매 이벤트, 애플케어플러스 할인까지 아이폰 12를 파격적인 혜택으로 만나볼 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

