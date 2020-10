[아시아경제 이민지 기자] 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 10,650 전일대비 150 등락률 +1.43% 거래량 251,372 전일가 10,500 2020.10.21 15:06 장중(20분지연) 관련기사 엘엔케이바이오메드, 제 2공장 기공식…"첨단 척추임플란트 생산 전초기지"엘앤케이바이오, 멸균포장 후방 경추 나사못 미국 FDA 승인…"매출 증대 기대"엘앤케이바이오메드, MD헬스케어와 신 물질 기반 제품 개발 업무협약 close 는 척추임플란트 제품에 대해 미국식품의약국(FDA)의 의료기기 수입품목허가를 취득했다고 21일 공시했다.

회사 측은 “이번 허가는 기존의 AccelFix Spinal Fixation System에 AccelFix-SAI Screw 추가된 것”이라고 설명했다.

