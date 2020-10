[아시아경제 김봉주 기자] 배우 김빈우가 식욕이 되살아났다며 최근 근황을 전했다.

김빈우는 19일 인스타그램에 "날씨가 추워지니 몸이 먼저 반응하는것 ?? #이불속에서나오기싫음 #식욕 #뜨끈한국물"이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 김빈우는 한 식당에 앉아 따끈한 국물을 앞에 두고 빨리 먹고 싶다는 듯 입을 벌리고 있다.

김빈우는 두 아이를 출산한 후 20kg을 감량했다고 밝혀 관심을 받은 바 있다.

한편 김빈우는 2015년 비연예인 남편과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

