안철수 “추미애·이성윤, 라임·옵티머스 수사에서 손 떼라”

“특별검사에 의한 재수사 불가피”

“윤석열, 검찰과 자신의 명운 걸고 수사해야”

“국민의힘도 국민 앞에 사실관계 밝혀야”

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 19일 라임·옵티머스 사건 수사와 관련해 “이 땅의 양심 세력, 합리적 개혁 세력은 분노하며 손을 맞잡고, 힘을 모아 권력 비리를 응징해야 한다”며 “추미애 법무부 장관과 이성윤 서울중앙지검장은 수사에서 손 떼라”고 밝혔다.

안 대표는 이날 당대표 성명서을 통해 “지금의 수사체제로는 진실 규명이 어렵다. 수많은 거짓말을 하고도 눈 하나 깜짝 않는 법무부 장관, 정권에 맹종하는 중앙지검장 체제에서는 동부지검 수사에서 봤듯이, 공정 수사는 난망하고 권력 핵심부를 포함한 배후세력에 대한 수사는 더더욱 어려울 것”이라며 “특별검사에 의한 재수사가 불가피하다고 보는 이유”라며 이같이 말했다.

안 대표는 “지금 가장 시급한 일은 공정한 수사를 위해 추 장관과 이 중앙지검장을 수사와 보고에서 완전히 배제 시키는 것이다. 이참에 국민에게 거짓말을 했던 추 장관은 경질하는 것이 마땅하다”며 “수사를 깔아뭉개고 정권과 밀착된 의심을 받는 현 중앙지검장은, 입바른 소리 했다고 용인으로, 진천으로 위성처럼 떠돌고 있는 한동훈 검사장과 자리 교체하는 것이 어떻나. 이것이 이 정권이 스스로 결백을 자신하며 성역 없는 수사, 철저한 진실 규명 의지를 보여주는 태도일 것”이라고 밝혔다.

안 대표는 “철저한 수사를 지시한 윤석열 검찰총장은 검찰과 자신의 명운을 걸고 엄정하게 수사해야 한다”며 “윤 총장도 권력의 방해로 힘이 부친다면, 특검 수사의 불가피성을 지적해야 한다”고 강조했다. 이어 “수사의 책임 주체뿐만 아니라 수사의 원칙과 방향도 중요하다. 여야 정치인이 관련됐다면 지위 고하를 막론하고 철저하게 수사해야 한다”며 “국민 눈에 피눈물 나게 한 사기꾼, 여기에 연루된 공직자, 정치인, 여타 이 정권의 기생충들이 있다면 결코 단 한 명도 용서해선 안 된다”고 말했다.

안 대표는 “문재인 대통령이 청와대에 수사 협조를 지시한 것은 늦었지만 잘한 결정”이라면서도 “한 걸음 더 나아가, 대통령께서 추가로 국민에게 밝히고 조치할 것들이 있다”고 지적했다. 그러면서 “먼저 이번 사건의 핵심 관계자 중 하나인 사기꾼 변호사가 어떻게 민정비서관실 행정관으로 임용될 수 있었는지 전모를 밝혀야 하고, 문제의 행정관이 대통령의 민주당 대표 재임 시절 어떻게 민주당 당무감사위원이 될 수 있었는지도 그 과정과 배경을 밝혀야 한다”며 “행정관급이라 대통령이 직접 임명하지 않았다면 반드시 추천자가 있을 것이고, 당무감사위원도 추천자가 있을 것이다. 이들을 먼저 색출해야 한다”고 밝혔다.

안 대표는 “국민들이 가장 의아해하는 대목은 옵티머스 사태의 몸통인 이혁진 대표가 어떻게 도주 직전에 문 대통령의 해외 순방 자리에 나타났냐 하는 것”이라며 “청와대는 공식 수행원이 아니라고 밝히고 있지만 그런 자가 어떻게 출국금지 하루 전에 빠져나가 해외 순방 중인 대통령의 지근거리에 나타날 수 있었는지, 대통령 해외 순방까지 쫓아와서 구명 로비를 시도한 것은 아닌지 명백히 밝혀야 한다”고 말했다.

안 대표는 “서울남부지검에 있었던 증권범죄합동수사단의 해체 배경도 의문이다. 멀쩡하게 잘 있는, 앞으로도 할 일이 많은 조직을 왜 해체 시켜 금융사기꾼들에게 날개를 달아 줬는지 밝혀야 한다”며 “청와대와 추 장관은, 이 조직을 해체한 것이 이런 의혹투성이 대형금융비리 수사를 더디게 하고 축소 은폐하기 위한 것이 아니었냐는 합리적 의심에 답해야 한다”고 밝혔다.

안 대표는 “라임 사기 범죄자의 발언을 전적으로 신뢰할 수는 없지만, 그 사람의 입에서 야권 인사의 이름도 나왔다”며 “국민의힘도 검찰수사를 기다리지 말고 자체 조사를 통해 국민 앞에 먼저 사실관계를 밝혀야 한다. 그래야만 물타기 수법을 통해서 권력형 게이트에서 빠져나가려는 여권의 방해 공작을 막을 수 있다”고 밝혔다.

