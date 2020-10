동국제강 인천, '환경·안전보건·에너지경영' 3종 동시 인증

[아시아경제 황윤주 기자] 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 6,550 전일대비 210 등락률 -3.11% 거래량 816,677 전일가 6,760 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 동국제강, 육군 신속대응사단 창설준비단에 위문금 2,000만원 전달동국제강, 철강 주요종목 테마 상승세에 9.31% ↑[클릭 e종목]"동국제강, 3분기 영업익 컨센서스 상회 예상" close 인천공장은 BSI(영국표준협회)로부터 ‘ISO 14001(환경경영)’ ‘IS0 45001(안전보건경영)’ ‘ISO 50001(에너지경영)’ 3종을 동시에 인증 받았다.

동국제강은 10월 16일 인천공장에서 최삼영 인천공장장과 BSI Korea 송경수 대표가 참석한 가운데 인증서 수여식을 진행했다.

최삼영 동국제강 인천공장장은 "기존의 환경안전 관리 수준에서 벗어나 환경안전 혁신을 통해 관리 역량 및 소통을 강화하여 모든 근로자들이 참여할 수 있는 철강 환경과 안전의 신문화를 만들겠다"고 말했다.

송경수 BSI Korea 대표는 " 동국제강 인천공장이 코로나 19의 열악한 상황 속에서 ISO 14001, 45001, 50001 시스템을 동시 획득한 것은 철강업계의 환경안전에너지 경영시스템의 모범을 보였다"고 평가했다.

동국제강 인천공장은 앞으로도 모든 근로자들이 건강하고 쾌적하게 안전하게 일할 수 있는 일터를 조성하고, 나아가 친환경 시대에 발맞춘 필환경 근무환경을 선도한다는 방침이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr