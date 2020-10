THE E&M THE E&M 089230 | 코스닥 증권정보 현재가 639 전일대비 21 등락률 -3.18% 거래량 740,604 전일가 660 2020.10.15 15:30 장마감 관련기사 더이앤엠, 경영진 지분 확대 책임경영 강화…"온라인 플랫폼 성장, 3Q 실적 성장 기대"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일【전문가추천】 반도체 업황 완전 회복, 수혜주 매수가 필요해 close 은 일신 상의 사유로 이승환 대표가 사임함에 따라 신환률·김대권 각자대표 체제로 변경한다고 15일 공시했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr