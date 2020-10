'아내의 맛' 이상준, 소개팅녀 이단비 씨에 '호감 한도 초과'

[아시아경제 김봉주 기자] 개그맨 이상준이 소개팅녀 이단비 씨에게 호감을 드러냈다.

13일 방송된 TV CHOSUN 예능 프로그램 '세상 어디에도 없는, 아내의 맛'에서는 홍현희-제이쓴 부부가 이상준에게 소개팅을 주선했다.

방송에서 이상준은 소개팅녀 이단비를 보자마자 마음에 든 듯 눈을 반짝이며 다소 수줍게 인사를 건넸다.

이상준의 소개팅녀 이단비는 "실물이 더 멋있으시다"면서 칭찬을 건넸다.

이상준은 또 "오렌지 주스 가득 채워 달라"고 말했다. 소개팅 전에 홍현희가 이상준에게 '마음에 안 들면 사과주스, 마음에 들면 오렌지주스를 선택하라'고 했기 때문이다.

이어 이단비가 "생각보다 진중하신 것 같다"라고 하자 이상준은 이상형을 물어봤다. 이단비는 “재미있으신 분들이 좋다”라고 말했고 이상준은 바로 분위기를 전환해 준비한 개그를 선보였다.

이상준의 모습에 이단비는 그치지 않고 웃었고, 이상준은 "웃는 모습이 예쁘시다"면서 호감을 보였다.

