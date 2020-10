"월급 없고 숙식만…" 이탈리아 작은 섬 구인광고에 세계서 3천명 몰렸다

세계 각지서 지원 쇄도

[아시아경제 김봉주 기자] 이탈리아 지중해의 작은 섬에 있는 한 농장에서 숙식만 제공하는 조건으로 구인광고하자 전 세계에서 3천명이 넘는 지원자가 몰렸다.

12일(현지 시각) 영국 일간 텔레그래프는 이탈리아 시칠리아섬 북쪽 에올리에제도 리파리섬에 사는 루이지 마자(Luigi Mazza·35)씨는 최근 페이스북에 자신의 농장에서 일손을 도울 사람을 구한다는 광고글을 올렸다.

과일과 채소, 닭, 당나귀를 기르며 올리브유 등 천연재료로 수제비누를 만드는 마자 씨는 인부에게 음식과 포도주, 무선인터넷이 갖춰진 작은 방을 내주는 대신 월급은 주지 못한다고 밝혔다.

외딴 섬인 데다 무급이라 사람들이 큰 관심을 보이지 않을 것이라고 예상됐지만 실상은 반대였다.

이탈리아와 프랑스, 영국은 물론 미국과 일본에서도 문의가 쇄도하면서 지원자가 3천명을 넘겼다.

마자 씨는 3천여명의 지원자를 고르고 고른 끝에 이탈리아와 프랑스 마르세유 출신 커플을 골랐다. 마자 씨는 선택과는 별개로 기억에 남는 지원자에 대해 소개했다.

한 지원자는 이탈리아에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황이 가장 심각했던 북부 베르가모 출신의 젊은 남성으로, 그는 "코로나19로 모든것을 잃었다. 심한 분노와 밀실 공포증을 겪었다. 다시는 베르가모로 돌아가고 싶지 않다"고 말한 것으로 전해졌다.

또 다른 지원자는 코로나19 확산으로 이탈리아에 왔다가 고국으로 돌아가지 못한 일본인 커플로, 그들은 귀국 계획을 접은 채 유럽 대륙을 돌아보며 아르바이트로 생계를 해결할 계획인 것으로 전해졌다.

마자 씨는 "많은 경우 지원 사유가 팬데믹(세계적 대유행병)에 대한 우려와 직결됐다"면서 "아파트 안에 또다시 갇힐 수 없다고 생각하는 사람들은 생동하는 도시와 환경, 먹거리에 대해 다시 생각하는 것 같았다"고 말했다.

