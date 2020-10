[2020국감] 최장 800분…신성약품 운송차량 절반은 적정온도 안지켜

[아시아경제 조현의 기자] 유통 과정에서 인플루엔자(독감) 백신의 '상온 노출' 문제를 야기한 신성약품과 협력업체 디엑팜의 운송 차량 중 절반 이상이 적정온도를 준수하지 않은 것으로 나타났다.

13일 국회 보건복지위원회 소속 정춘숙 더불어민주당 의원이 질병관리청으로부터 제출받은 자료에 따르면 이번에 문제가 됐던 운송 차량은 11톤 차량 7대, 1톤 차량 179대 등 총 186대다. 운송 횟수는 11톤 차량 8회, 1톤 차량 383회 등 총 391회다.

정 의원실이 전체 차량의 온도 기록지를 분석한 결과 전체 운송 횟수 중 적정온도(2~8℃)를 유지한 것으로 확인된 것은 195회(49.9%)에 그쳤다. 즉 절반 이상이 적정온도를 유지하지 않은 채 백신을 운송한 것이다.

적정온도 기준을 벗어난 운송 시간의 평균은 약 88분이었고 최장 시간은 800분이다. 기준을 벗어난 온도 분포의 평균은 11톤 트럭은 최고 14.4℃, 최저 1.1℃였다. 1톤 트럭은 최고 11.8℃, 최저 0.8℃였다.

정 의원은 "정부는 백신 보관·수송 가이드라인에 따라 보관온도가 유지될 수 있도록 수송 방법을 규정하고 있지만 실제 현장에서 경각심 없이 백신을 운반하고 있다는 점이 드러났다"며 "이번에 문제가 된 백신이 인체에 미치는 영향이 미미하지만 유통 과정에 대한 전반적인 점검 등 보완책이 필요하다"고 강조했다.

