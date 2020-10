위메프, '로우푸드' 인기…"당·지방·나트륨 뺄수록 ↑"

저당·저지방·무염 식품 매출 각각 233%, 23%, 7% 증가

[아시아경제 김철현 기자] 건강 관리가 화두로 떠오르면서 당·지방·나트륨 등 자극적인 성분을 덜어내고 재료 본연의 맛을 살린 '로우푸드(Low Food)' 제품이 주목받고 있다.

위메프는 최근 3개월 '저당 식품' 판매액을 분석한 결과 전년 동기 대비 233% 증가했다고 13일 밝혔다. 판매 상품 수는 1437% 늘었다.

특히 당 성분이 높은 탄산음료 대신 탄산수(70%)를 마시거나, 설탕 대신 저열량 대체 감미료인 알룰로스(32%)를 이용하는 소비자들이 는 것으로 나타났다. 건강식품인 두유 카테고리에서도 무첨가 두유(99%)가 많이 팔렸다. 같은 기간 저지방·무염 식품 소비도 각각 23%, 7% 증가했으며 덩달아 판매 상품 수는 630%, 361%씩 늘었다.

'글루텐 프리' 식품도 각광받고 있다. 밀가루 대신 다른 원료를 활용한 대체 제품을 찾는 것. 곤약면, 곤약쌀 판매가 늘면서 묵·곤약 카테고리 거래액은 719% 증가했다. 옥수수면(186%), 미역국수(159%), 면두부(157%) 또한 이색 면식품으로 주목받으며 매출이 크게 늘었다.

위메프 관계자는 "건강에 대한 관심이 높아지면서 영양제보다 건강한 먹거리 자체로 좋은 영양소를 채우는 소비자들이 느는 추세"라며 "당·지방·나트륨 등 몸에 좋지 않은 성분을 최소화하면서 맛과 영양을 겸비한 로우푸드 제품이 계속해서 인기를 끌 것으로 예상된다"고 했다.

