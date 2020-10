"베를린 소녀상 철거 반대합니다" 온·오프라인서 철거 저지 움직임

[아시아경제 김영은 기자] 독일 베를린 당국이 도심에 세워진 '평화의 소녀상' 철거 명령을 내린 것과 관련해 12일 현지와 국내 온·오프라인 상에서 철거를 저지하기 위한 움직임이 나타나고 있다.

지난 9일 국내 청와대 국민청원 게시판에는 '일본 정부의 외압으로 철거 위기에 놓인 베를린 평화의 소녀상'이라는 제목의 청원이 올라와 아직 사전동의 단계임에도 이날 오전 6시 30분까지 5,316명의 동의를 받았다.

또한, 11일 독일 현지 청원 사이트에는 '베를린 평화의 소녀상 철거 반대 청원'이 올라와 이날 오후 11시 30분(현지시각) 기준 2,347명이 서명했다. 청원 사이트 집계에 따르면 한국과 호주, 미국에서 서명한 70명을 제외하면 모두 독일과 오스트리아에 거주하는 시민들의 서명이다.

현지 청원 사이트의 청원인은 "반일 운동이 아니라 평화 공존이라는 명확한 의도에도 불구하고 일본 정부는 외무부, 베를린 상원 및 미테구청에 동상을 제거하도록 압력을 가했다"며 "안타깝게도 베를린이 이를 받아들인 것은 개인적으로 실망스럽다"고 강조했다.

소셜네트워크서비스(SNS)에서는 '베를린 평화의 소녀상 지키기', 'Statue of Peace Berlin' 등의 문구로 해시태그(#) 운동이 벌어지는 중이다. 김용민 더불어민주당 의원도 캠페인에 참여해 자신의 페이스북을 통해 "베를린 소녀상 철거를 반대한다"며 목소리를 높였다.

게르하르트 슈뢰더 전 독일 총리의 아내인 김소연 씨는 자신의 페이스북에 슈테판 폰 다쎌 미테구청장을 상대로 "남편과 함께 (소녀상) 철거명령 철회를 요청한다"는 공개편지를 작성해 힘을 싣기도 했다.

오프라인에서도 철거 저지 움직임이 이어질 예정이다. 11일(현지시각) 현지 소식통에 따르면 소녀상 설치를 주관한 현지 한국 관련 시민단체인 코리아협의회(Korea Verband)는 12일 베를린 정법원에 철거명령 집행정지 가처분 신청을 할 예정인 것으로 알려졌다. 13일에는 평화의 소녀상 인근에서 현지 시민과 교민이 참여하는 반대 집회도 열릴 예정이다.

지난달 말 베를린 중심에 설치된 평화의 소녀상에 대해 일본 정부가 공식적으로 문제를 제기하자 미테구는 지난 7일 철거 명령을 내렸다. 미테구청측은 '비문의 내용이 일본을 겨냥하고 있어 미테구가 한국과 일본 사이 갈등을 일으키고 일본에 반대하는 듯한 인상을 준다'고 지적, 14일까지 자진 철거하지 않으면 강제집행에 들어가겠다는 입장이다. 이에 일본 측은 '외교설득전의 성과'라며 자축하는 분위기를 보여 논란이 일고 있다.

김영은 인턴기자 youngeun928@asiae.co.kr