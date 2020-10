[2020국감]"동반성장 인센티브 받은 기업 절반이 공정위 조사받아"

윤창현 "실질적인 인센티브로 기업들의 자발적 동반성장 도모해야"

[아시아경제 문채석 기자] 공정거래위원회가 동반성장 우수기업에 직권조사 면제를 인센티브로 제시하고 있지만, 많은 기업들이 직권조사를 받아 온 것으로 드러났다.

8일 국회 정무위원회 소속 윤창현 국민의힘 의원이 공정위 조사기업 목록을 전수분석한 결과 동반성장지수 평가에서 '최우수' 또는 '우수' 등급을 받아 인센티브를 한 번이라도 받은 133개사 중 62개사(46.6%)가 111건의 조사를 받은 것으로 나타났다.

조사 결과 무혐의 처리한 건은 13건(11.7%)였다.

전수분석 기간은 동반성장지수 평가 결과가 공표된 지난 2013년부터 올 9월까지다.

지난해 최우수 명예기업(3년 이상 연속 최우수)이라고 발표한 20개 업체 중에서도 인센티브 기간에 직권조사를 받은 기업이 10개(18건)에 달했다.

해당 업체는 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 301,000 전일대비 4,000 등락률 -1.31% 거래량 755,601 전일가 305,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 [2020국감]조성욱 "구글 조치계획, 종합국감 전 보고"(종합)[2020국감]이윤숙 네이버쇼핑 대표 "검색 랭킹 조작 않았다"네이버, 슈퍼컴퓨터 구축…AI 기술 경쟁력 강화 close ), 대상 대상 001680 | 코스피 증권정보 현재가 26,450 전일대비 100 등락률 +0.38% 거래량 110,670 전일가 26,350 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 음식료株, 거리두기 속 사랑 받아…건기식株는 무서운 상승세[클릭 e종목] 동원산업·F&B 2Q 호조…식음료업계 청신호수익 20%대...국민연금 "식품株 고마워" close , CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 405,500 전일대비 1,500 등락률 -0.37% 거래량 54,845 전일가 407,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 CJ제일제당, 커뮤니티 활발... 주가 2.89%.[클릭 e종목]"CJ제일제당, 3분기도 호실적 기대↑"3분기에도 배부른 음식료주 close , SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 209,000 전일대비 3,500 등락률 +1.70% 거래량 295,736 전일가 205,500 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 경총-이낙연, '기업규제 3법' 개정안 면담 무슨 이야기 나왔나손경식 회장 "기업규제 3법 '3%룰' 상당한 조정 있을 것"(종합)투자 잘 하는 지주사 SK, 재평가 필요 close , SK건설, LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,540,000 전일대비 27,000 등락률 +1.78% 거래량 32,891 전일가 1,513,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감상승전환 코스피…기관 매수 강세LG생활건강, 온라인 전용 '글린트 바이 비디보브' 론칭 close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 692,000 전일대비 12,000 등락률 +1.76% 거래량 541,255 전일가 680,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 2391.96으로 상승 마감LG화학, 최근 5일 개인 47만 7008주 순매도... 주가 69만 7000원(+2.5%)코스피·코스닥 오후에도 오름세 유지 close , 유한킴벌리주식회사, KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 22,950 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,026,887 전일가 22,950 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] KT, 3Q 영업익 3240억…전년比 4% ↑ 전망SK, 공정위 가장 많이 찾아…로펌은 김앤장현대중공업그룹, KT 등과 함께 'AI 원팀 서밋 2020' 개최→ close , 현대엔지니어링이다.

윤 의원은 "동반성장지수 평가결과를 발표할 때 직권조사를 전부 면제해주는 것처럼 하고 공정위 내부기준(예규)에서 인센티브를 준 기업을 직권조사할 수 있는 규정을 두고 있다"고 지적했다.

윤 의원이 입법조사처로부터 받은 조사 회답을 보면 기획재정부, 법무부, 국세청, 동반위는 연도별로 해당 기업에 인센티브를 적용하고 그 실적을 관리하고 있다. 공정위만 인센티브 관리 자료가 없어서 관리현황 자료에서 빠져 있다고 꼬집었다.

윤 의원은 "정부 방침에 맞게 동반 성장을 잘한 기업에게 실질적인 인센티브를 보장해야 한다"고 요구했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr