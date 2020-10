[아시아경제 금보령 기자] 대림산업 대림산업 000210 | 코스피 증권정보 현재가 78,000 전일대비 900 등락률 -1.14% 거래량 387,563 전일가 78,900 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 대림산업, 3143억 규모 덕현지구 주택재개발정비사업 공사 수주10월, 전국 4만3000가구 아파트 주인 찾습니다[e공시 눈에 띄네]코스피-23일 close 은 필리핀 교통부(Department of Transportation)와 3626억원 규모의 '필리핀 말로로스-클락 철도 프로젝트(Malolos-Clark Railway Project) CP N-02' 공사수주 계약을 체결했다고 8일 공시했다.

계약금은 지난해 연결 기준 매출액의 3.74%에 해당한다. 계약 기간은 실착공일로부터 48개월이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr