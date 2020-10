[아시아경제 박지환 기자] 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 29,400 전일대비 500 등락률 -1.67% 거래량 99,179 전일가 29,900 2020.10.06 15:30 장마감 관련기사 현대미포조선, 조선 테마 상승세에 1.02% ↑[e공시 눈에 띄네]코스피-17일[AI 분석 리포트] 금주의 투자유망주_자화전자, 케이엠더블유 외 close 은 6일 892억원의 규모 LPG운반선 2척 공사 계약을 체결했다고 공시했다.

계약 상대는 아프리카 선주이다. 이는 지난해 연결 재무제표 기준 매출액 대비 2.98%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr