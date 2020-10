8살 희생자를 '오뎅탕'으로…일베 5년간 혐오글 2870건

방심위, '일베'에 차별·비하 혐오 게시글 시정 요구

유튜브도 시정 조치 건수 늘어나고 있어

[아시아경제 김슬기 기자] 극우 성향 인터넷 커뮤니티 '일간베스트 저장소(일베)'가 최근 5년간 가장 많은 온라인상 차별·비하 혐오 표현 게시물이 게재된 사이트로 적발됐다.

5일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김상희 더불어민주당 의원이 방송통신심의위원회(방심위)로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 2016년부터 지난 8월까지 방심위가 시정을 요구한 7714건 중 일베가 2870건으로 가장 많은 적발 건수를 기록했다.

이어 디시인사이드 2757건, 워마드 848건, 카카오 226건, 네이트 217건, 유튜브 166건, 네이버 132건 순이었다.

방심위에 따르면 지난해와 올해 일베에선 '한국 여자들 특징','진정한 삼일한의 의미를 알려주마','○○○랑 절대 결혼하지 마라','조선족 ○○○들아' 등 성별·지역·외국인에 대한 차별·비하성 게시물이 다수 적발됐다.

앞서 지난달 15일 호남 지역의 수해 피해를 두고 8살 희생자를 '오뎅탕'이라고 하거나, 유골함 유실에 '미숫가루' 등으로 빗대어 조롱·비하한 일베 이용자 2명이 광주지방경찰청 사이버수사대에 검거되기도 했다.

유튜브도 차별·비하 콘텐츠로 방심위 시정 조치를 받은 건수가 지난해 122건으로 급증해 그해 디시(578건), 일베(513건)에 이어 세 번째로 많은 적발 건수를 보였다.

한편 독일의 경우 지난 2017년 인종·성·나이·국적 등 특정 집단에 대해 선동적인 폭력 발언이 담긴 콘텐츠를 24시간 이내에 제거하지 않는 소셜네트워크서비스(SNS)에 최대 5000만 유로(약 683억 원)의 벌금을 부과하는 등 플랫폼의 관리 책임을 강화하는 '헤이트스피치(hate speech)법'을 운용하고 있다.

김 의원은 독일 헤이트스피치법에 대해 "우리의 경우도 이를 참고할 만하다. 일베와 같이 차별 비하 표현이 범람하는 사이트에 대해서는 청소년 유해 매체물 지정을 할 필요가 있다"고 지적했다.

그는 "일베가 사회 문제화된 지난 10여 년간 청소년 유해 매체물 지정 필요성이 꾸준히 제기되었지만, 아직도 지지부진하다. 납득하기 어려운 일"이라며 "이번 국감에서 일베 등의 혐오사이트에 대한 청소년 유해 매체물 지정 문제를 면밀히 살펴보겠다"고 했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr