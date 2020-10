"당 청년들을 지켜주십시오" 국민의힘 청년위, 면직처분에 반발

'부고'포스터 … 공개되지 않은 남겨진 청년위 소개 포스터 몽땅 게재

당 지도부 향해 "정당에서 청년들 버려져…"

댓글 온도차 극과 극 … "정신 못차렸다" vs "힘내세요"

[아시아경제 나한아 기자] 국민의힘 청년중앙위원회가 부적절한 포스터 문구로 인해 많은 누리꾼의 비판을 받고 국민의힘의 당 결정을 따라 해당 청년 당직들이 내정취소와 면직처분을 받은 가운데, 국민의힘 청년위는 이러한 결정에 반발하면서 또다시 새로운 포스터를 올렸다.

국민의힘 청년위는 4일 공식 페이스북에 “남겨진 중청위 지도부를 소개합니다”라는 글과 함께 ‘부고’를 떠올리게 하는 홍보 게시물을 올렸다.

이날 올려진 포스터엔 전과 같이 과감한 자기소개 문구들이 쓰여있다. 박결 청년위원장의 포스터엔 “문재인 정부 퇴진!”이라고 쓰여있고, 오진석 부위원장은 “적군의 총탄에 국민 사망! 대통령은 어디에?”, 임동원 부위원장은 “추미애 장관님 당당하면 특검받으십시오” 라는 등의 문구가 쓰여있다.

박 위원장은 이날 페이스북 올린 글에서 국민의힘 의원들을 향해 “우리 당 청년들을 지켜주십시오”라며 호소하면서 “어떤 잘못에 의한 징계 이후 이렇게 쉽게 정당에서 청년들이 버려진다면, 앞으로 당을 위해 헌신하는 청년이 있을까 우려된다.”라고 지적했다.

그는 위원들의 자기소개 문구가 논란될 만한 요지가 있음을 인정하는 동시에 “다만, 해당 내용이 이 정도로 확대해석 되어 청년위원들이 정상적인 사회생활을 해나가기 어려울 정도로 지탄받아야 할 사안인지 의문이다”라고 말했다.

그러면서 “청년들의 자유로운 의견 개진과 정치적 신념은 어떠한 외압에 의해 묵살되어서는 안되는 소중한 가치”라며 “마치 청년들이 중범죄를 저지른 범법자와 같은 비난과 조롱을 받아선 안 된다”라고 말했다.

이어 “우리 청년위원들은 아무런 보호 없이 언론 및 미디어에 지속적으로 노출되어 악의적 인신공격과 여성위원의 경우 성적이 모욕과 희롱에도 노출되어있다”라며 심각한 피해를 입고 있다고 말했다.

한편, 이날 국민의힘 청년위가 올린 게시글에 대한 댓글 견해 차이는 다양했다. “응원합니다. 힘내세요”라며 위로의 메시지가 있는가 하면, “정말 어이가 없다. 당 지도부가 애먼 사람 잡은 줄 알겠다.”, “반성은 눈곱만큼 없다”라는 비판의 메시지도 있었다. 또, “당 지도부는 꼬리 자르기가 아닌 책임감 있는 대처가 필요하다” 라며 당 지도부의 책임을 촉구하는 메시지도 있었다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr