10월, 전국 4만3000가구 아파트 주인 찾습니다

[아시아경제 이춘희 기자] 이달 전국에서 4만3000여가구의 아파트가 새 입주자 모집에 나설 계획이다.

1일 부동산 정보업체 리얼투데이에 따르면 10월 전국에서 총 4만8728가구가 공급되며 이 중 4만2927가구가 일반분양될 예정이다. 이 중 수도권에 공급되는 가구는 2만2304가구로 52%를 차지했다.

시·도 별로는 경기가 1만8080가구로 가장 많은 물량이 공급된다. ▲충남 6981가구 ▲인천 3702가구 ▲경북 3031가구 ▲대구 2435가구 등 순으로 뒤를 이었다.

대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 2,785 전일대비 30 등락률 +1.09% 거래량 1,438,401 전일가 2,755 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 자! 세종 스마트시티 국가에서 하는 시범사업 개막 선포! 기업의 수주전쟁!![e공시 눈에 띄네]코스피-24일대우건설, 3057억원 규모 신축공사 수주 close 은 경기 의정부시 의정부동에 '의정부역 푸르지오 더 센트럴'을 선보인다. 지하 2층~지상 35층, 9개 동, 49~84㎡ 총 926가구 규모다. 207가구가 일반분양될 예정이다. 반경 1㎞ 내 수도권 전철 1호선 의정부역과 백화점, 영화관 등 다양한 생활 인프라가 자리잡았다.

롯데건설은 경기 고양시 덕양구 토당동 '대곡역 롯데캐슬 엘클라씨'를 분양할 예정이다. 지하 2층~지상 29층, 12개 동, 59~84㎡(전용면적) 총 834가구 규모로 이 중 254가구가 일반분양된다. 수도권 전철 3호선·경의중앙선 대곡역과 경의중앙선 능곡역이 인근에 있다. 특히 수도권 광역급행철도(GTX) A노선과 서해선(대곡~소사선)까지 개통되면 4개 노선이 지나는 '쿼드러플' 역세권이 완성될 예정인 등 교통 여건이 우수하다는 평가를 받는 단지다.

GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 24,150 전일대비 550 등락률 +2.33% 거래량 372,287 전일가 23,600 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 GS건설, 2859억 규모 채무보증 결정GS건설, 4332억원 규모 주택재개발정비사업 수주계약4단지도 시행인가… '과천 재건축' 막바지 속도전 close 은 경기 남양주시 별내동에 '별내자이 더 스타'를 분양한다. 수도권 전철 경춘선 별내역이 도보 7분 거리로 서울 지하철 8호선 연장(별내선)과 GTX-B 노선이 들어서면 광역 이동이 더욱 편리해질 전망이다. 대형마트와 다양한 생활 인프라도 단지 인근에 위치해 있다.

호반산업도 충남 당진시 수청동 수청2지구 RH-2블록에서 ‘호반써밋 시그니처 2차’를 분양한다. 지하 2층~지상 최고 29층, 12개 동, 총 998가구로 실수요층의 선호가 높은 84㎡ 단일면적으로만 구성됐다. 앞서 공급한 1차와 함께 총 2082가구 규모의 '호반써밋' 브랜드 타운을 형성할 전망이다. 당진시청이 인근에 위치해 있고, 대형마트, 영화관과 함께 당진 국민체육센터, 당진문예의전당, 당진시립중앙도서관 등 다양한 생활편의시설이 가깝다.

HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 21,250 전일대비 300 등락률 +1.43% 거래량 387,580 전일가 20,950 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 HDC현산, 수색13재정비촉진구역 주택재개발정비사업 계약 체결 [e 공시 눈에 띄네]코스피-11일HDC현대산업개발, 건설 대표주 테마 상승세에 7.17% ↑ close 과 포스코건설은 경북 구미시 원평1구역 주택재개발사업을 통해 '구미 아이파크 더샵'을 공급한다. 지상 최고 42층, 12개 동, 39~101㎡로 총 1610가구 중 1314가구가 일반분양된다. 지역 내 최고층으로 설계됐으며 단지 내에는 축구장 약 2배 크기(약 1만6000㎡)의 조경공간도 갖춰진다. 단지 바로 옆에 구미초가 위치해 있고 구미여중·구미고·경북외고 등으로의 통학도 수월하다. 삼성전자와 LG전자, LS전선 등 구미국가산업단지도 가까워 직주근접성이 높다는 평가다.

대림산업 대림산업 000210 | 코스피 증권정보 현재가 77,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 218,334 전일가 77,400 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-23일대림산업, 2160억원 규모 채무보증 결정[e공시 눈에 띄네]코스피-18일 close 은 전남 순천시 조곡동에 'e편한세상 순천 어반타워'를 공급할 예정이다. 지하 3층~지상 25층, 10개 동, 84~112㎡ 총 632가구 규모로 조성된다. 단지 동·서쪽에 봉화산과 동천이 각각 자리해 쾌적한 주거환경을 갖췄다는 평가다. 내력벽을 최소화한 설계로 구조변경이 자유롭고, 수납을 극대화한 라이프스타일별 맞춤형 공간설계가 적용됐다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr