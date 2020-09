[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 지난해에 이어 올해도 소방관들에게 피자를 선물했다.

경기도소방재난본부는 이재명 지사가 29일 오후 6시께 추석 연휴 비상근무에 들어가는 수원 권선구 소방본부 119재난종합지휘센터에 피자를 보내왔다고 30일 밝혔다.

이 지사는 이날 피자 100판과 음료수 등을 전달하고 소방관들을 격려했다.

이 지사는 취임 후 명절마다 비상 근무자에게 피자와 과일, 음료수 등 위문품을 전달하고 있다.

경기소방본부는 앞서 추석 연휴를 맞아 소방인력을 전진 배치하고 전통시장 등에 24시간 화재예방 감시체계를 구축하는 등 추석 명절 특별 경계근무에 들어갔다.

경기소방본부 관계자는 "추석 명절 안전한 경기도를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

