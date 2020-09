여수시 지역사회보장협의체, 주거분과 ‘신설’

주거복지 발전방향 모색, 주거환경개선사업 등 역할 ‘기대’

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시는 28일 여수시지역사회보장협의체(실무협의체 위원장 김은주)에서 주거분과를 신설 운영한다고 밝혔다.

주거분과 신설로 여수시 주거복지 발전방향을 모색하고 주거분과 협력기관 자원을 활용한 주거환경개선사업 등이 기대된다.

지난 25일 여수시지역사회보장협의체 회의실에서 주거분과 위원 14명이 참석한 가운데 주거분과 발대식을 시작으로 여수시 주거복지에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

여수시지역사회보장협의체 7개 실무분과는 노인·장애인·영유아·아동청소년·여성 등의 대상자별 복지증진 및 지역복지 정책 현안을 위해 노력하고 있다.

여수시 지역사회보장협의체는 민·관 협력기구로 지역사회보장계획을 수립하고, 복지사각지대 발굴 및 자원을 개발, 통합적 연계서비스를 제공하기 위해 노력하는 등 다양한 복지서비스 요구에 부응하고 있다.

