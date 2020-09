이낙연 더불어민주당 대표와 이인영 통일부 장관, 강경화 외교부 장관이 25일 국회에서 열린 외통위 전체회의에 참석, 회의 시작에 앞서 이야기를 나누고 있다. 이날 외통위에서는 강경화 외교부 장관과 이인영 통일부 장관에게 소연평도 인근 공무원 북한 피격 사건과 관련해 현안보고를 받았다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.