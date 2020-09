[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] ASB금융주식회사(회장 김춘순·권영만)와 ㈜한신팰리스(회장 홍성환·임재용)이 전남 구례군에 불우이웃돕기 성금 1억 원을 24일 전달했다고 밝혔다.

구례군과 각 사는 24일 구례군청에서 기탁식을 했다. 기탁식에는 김순호 구례군수, ASB금융주식회사 권영만 회장 등 관계자들이 참석했다.

김순호 구례군수는 “어려움을 겪고 있는 군민들을 위해 큰 성금을 전달해주신 ASB금융주식회사와 ㈜한신팰리스에 깊이 감사드린다”며 “추석을 앞두고 생활고를 겪고 있는 군민들께 큰 위로가 될 것이다”고 말했다.

ASB금융주식회사 및 ㈜한신팰리스 관계자는 “경제침체 등으로 인해 생활이 어려우신 분들께 추석을 앞두고 조금이나마 힘을 드리고자 기부에 동참했다”고 밝혔다.

성금은 전남사회복지공동모금회에 전액 기탁돼 구례지역의 어려운 이웃에게 지원될 예정이다.

호남취재본부 육미석 기자 yes3605@asiae.co.kr