[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 22일 오후 양천구청 열린참여실(5층)에서 저소득 구민을 위해 정기적으로 후원해온 (사)희망을 나누는 사람들(회장 김정안)에게 감사패를 전달했다.

양천사랑복지재단과 2018년 나눔 협약을 맺은 사단법인 ‘희망을 나누는 사람들’은 이후 현재까지 정기적으로 양천사랑복지재단 및 동주민센터를 통해 어려운 이웃을 위한 세제, 샴푸 등 생활용품을 후원, 양천구의 복지증진에 기여했다.

