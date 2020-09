"추석연휴 스미싱·보이스피싱 주의…인터넷주소 누르면 안돼"

[아시아경제 오현길 기자] 정부는 추석 연휴를 앞두고 택배 배송이나, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 긴급재난지원 및 결재 등을 사칭한 스미싱이 증가할 것으로 예상돼 주의를 당부했다.

21일 과학기술정보통신부, 방송통신위원회, 금융위원회, 금융감독원, 경찰청 등은 추석 연휴 스미싱이 증가할 것으로 예상된다며 이같이 밝혔다.

지난 8월까지 스미싱 탐지 건수는 70만783건으로 전년동기대비 378% 급증했다. 특히 코로나19 관련 긴급재난지원금을 사칭한 스미싱이 10만753건이나 발견돼 이용자의 각별한 주의가 요망된다.

정부는 추석을 앞두고 관계부처간 협업을 통해 스미싱, 보이스피싱 등 전기통신금융사기 피해 방지를 위한 예방 활동을 추진할 예정이다.

과학기술정보통신부 산하 한국인터넷진흥원은 추석 연휴기간 동안 스미싱 유포 등에 신속하게 대응할 수 있도록 24시간 모니터링을 실시하고, 유관기관과 스미싱 정보공유 등 신고·접수된 스미싱 정보를 분석해 악성앱 유포지 차단 등 이용자 피해를 최소화할 계획이다.

방송통신위원회는 한국정보통신진흥협회(KAIT), 이통3사(SKT, KT, LGU+)와 협력해 오는 22일부터 각 통신사 명의로 `스미싱 피해예방 문자`를 순차 발송할 계획이다.

금융위원회와 금융감독원은 최근 자녀사칭 및 허위 결제문자 스미싱 피해 증가에 대비해 부모님들은 반드시 직접 확인 후 대응하고, 자녀들은 부모님께 자녀 사칭 스미싱 문자에 속지 않도록 미리 전화로 알려드릴 것을 당부했다. 추석명절 보이스피싱 피해예방 안내장도 행정안전부 및 금감원 지원 등을 통해 대국민 홍보 자료로 배포할 예정이다.

경찰청은 스미싱 피해 예방을 위해 경찰청 홈페이지와 사이버범죄 예방 앱인 `사이버캅`을 통해 피해 예방 수칙과 피해 경보 등을 제공하고, 추석 연휴 기간 전후로 주요 포털사와 중고물품거래기업 등과 협업해 스미싱 등 사이버범죄 예방 홍보 활동을 전개할 계획이다.

아울러 정부는 스미싱 사기 피해 예방을 위한 주의사항을 안내했다.

택배 조회, 명절 인사, 모바일 상품권·승차권·공연예매권 증정 등의 문자 속에 출처가 확인되지 않은 인터넷주소(URL)는 클릭하지 않을 것 △알 수 없는 출처의 앱이 함부로 설치되지 않도록 스마트폰의 보안설정을 강화하고, 앱 다운로드시 출처가 불분명한 URL에서 다운로드 받지 않고 공인된 앱마켓을 통해 다운로드 및 앱을 설치하는 것이 좋다.

또 이통사 등에서 제공하는 백신프로그램을 설치해 업데이트 및 실시간 감시상태를 유지하고, 보안강화 및 업데이트 명목으로 개인정보·금융정보를 요구하는 경우 절대 입력하거나 알려주지 않아야 한다. 긴급재난지원금 안내 문자에는 URL 링크가 포함되지 않으므로 문자내용에 인터넷주소를 클릭하지 않고 즉시 삭제해야 한다.

명절 연휴 중 스미싱 의심 문자를 수신했거나 악성앱 감염 등이 의심 되는 경우 국번없이 118상담센터로 문의하면 24시간 무료로 상담 받을 수 있다.

