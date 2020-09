[해외주식 돋보기]“어도비, 디지털 전환 수혜… 포스트 코로나 시대에도 지속”

[아시아경제 구은모 기자] 어도비(Adobe·ADBE.US)가 디지털 전환이 가속화되며 역대 최고 3분기 실적을 달성했다. 디지털 전환의 수혜는 포스트 코로나 시대에도 지속될 전망이다.

어도비의 올해 3분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 14% 성장한 32억3000만달러를, 비일반회계기준(non-GAAP) 주당순이익(EPS)은 25% 증가한 2.57달러로 컨센서스를 각각 2%, 7% 상회했다. 디지털 전환이 가속화되면서 역대 최고 실적을 기록했다. 4분기 가이던스는 매출액이 12% 증가한 33억5000만달러, non-GAAP EPS가 15% 늘어난 2.64달러로 컨센서스에 부합했다.

사업부별 실적은 디지털 미디어 부문이 전년 동기 대비 19% 성장한 23억달러, 디지털 익스피리언스 부문이 2% 증가한 8억달러, 퍼블리싱이 2% 감소한 5000만달러를 기록했다. 실적을 견인한 디지털 미디어 사업부는 크리에이티브 클라우드와 도큐먼트 클라우드 매출이 20억달러, 4억달러였다. 조용민 신한금융투자 연구원은 19일 보고서에서 “디지털 콘텐츠와 원격근무 수요 확대가 성장을 이끌었다”며 “전자서명 솔루션인 어도비 사인의 기업 계약이 200% 증가하면서 돋보였다”고 분석했다.

어도비의 디지털 전환 수혜는 코로나 이후에도 지속될 것으로 보인다. 조 연구원은 “디지털 전환은 코로나19로 인한 일시적 현상이 아니라 이후에도 이어질 구조적 변화”라며 “소비자들의 디지털 채널 이용 확대와 기업들의 디지털 역량 강화는 지속될 것”이라고 내다봤다. 그러면서 “어도비는 디지털 전환에 필수적 서비스를 다수 보유해 기존 고객들의 지출 확대 및 신규 고객 확보가 용이하다”며 “특히 디지털 채널 부재로 온라인 시장 진출이 불가피했던 업체들의 공격적 투자에 따른 수혜가 기대된다”고 했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr