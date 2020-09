[아시아경제 성기호 기자] 스위스에서 유럽연합(EU) 시민권자의 이민을 제한하자는 헌법 개정안에 대한 국민투표, 이른바 '스위스판 브렉시트'가 부결될 것으로 보인다고 현지 언론이 전망했다.

16일(현지시간) 연구소 gfs.bern이 27일 국민투표를 앞두고 최근 진행한 여론조사에 따르면 응답자의 63%가 EU 시민권자의 이민 제한에 반대한다고 답했다.

반면 찬성한다는 비율은 35%에 불과해 이민 제한에 반대하는 응답자가 2배 가까이 많은 것으로 나타났다.

gfs.bern의 연구원은 헌법 개정안을 조용히 지지하는 '샤이 찬성파'에 대한 징후는 없다면서 "(여론을) 뒤흔들려면 뭔가 더 중대한 것이 일어나야 할 것"이라고 분석했다.

