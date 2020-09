코스피, 외인·기관 순매수에 5일 만에 2400선 회복

코스닥, 3일 연속 상승하며 900선 바짝

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 외국인과 기관 투자자의 동반 순매수에 5거래일 만에 2400선을 회복했다. 코스닥 지수도 3거래일 연속 상승세를 이어가며 900선에 한 발 가까이 다가갔다.

14일 코스피는 전일 대비 31.22포인트(1.30%) 상승한 2427.91로 마감했다. 이날 상승 출발한 코스피는 장중 꾸준히 1%가 넘는 상승률을 유지하며 최근 3거래일 연속 상승하며 장을 마쳤다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 외국인과 기관 투자자가 각각 1442억원, 962억원 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 개인 투자자는 2885억원 순매도하며 차익실현에 나섰다.

업종별로는 운송장비(3.93%), 운수창고(2.22%), 전기,전자(2.03%) 등이 올랐고, 음식료품(-0.51%), 의약품(-0.49%), 서비스업(-0.21%) 등은 내렸다.

업종별로는 운송장비(3.93%), 운수창고(2.22%), 전기,전자(2.03%) 등이 올랐고, 음식료품(-0.51%), 의약품(-0.49%), 서비스업(-0.21%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에선 현대차(4.96%), 현대모비스(2.88%), 삼성전자(2.37%), SK텔레콤(2.06%), SK하이닉스(2.04%) 등이 상승한 반면 카카오(-1.45%), NAVER(-0.98%), 셀트리온(-0.84%) 등은 하락했다.

이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 9종목을 포함해 645종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 218종목은 내렸다. 48종목은 보합을 기록했다.

코스닥 지수도 3거래일 연속 상승세를 이어갔다. 이날 상승 출발한 코스닥 지수는 장 초반 하락 전환하기도 했지만 이내 상승세로 다시 전환하며 이후 0.5% 안팎의 상승폭을 꾸준히 유지하다 장을 마쳤다. 이날 코스닥 지수는 전 거래일 대비 5.73포인트(0.64%) 오른 894.17로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 코스피시장과 반대로 개인 투자자가 2026억원 순매수하며 지수 상승을 주도했다. 반면 기관과 외국인 투자가는 각각 1265억원, 138억원 순매도했다.

업종별로는 종이,목재(8.23%), 운송장비,부품(4.53%), 화학(2.56%) 등이 올랐고, 디지털컨텐츠(-3.08%), 정보기기(-1.06%), 제약(-0.61%) 등은 내렸다.

업종별로는 종이,목재(8.23%), 운송장비,부품(4.53%), 화학(2.56%) 등이 올랐고, 디지털컨텐츠(-3.08%), 정보기기(-1.06%), 제약(-0.61%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 에이치엘비(5.43%), CJ ENM(3.15%), 에코프로비엠(2.74%), SK머티리얼즈(1.46%) 등이 상승했다. 반면 카카오게임즈(-9.00%), 휴젤(-3.60%), 셀트리온제약(-2.05%) 등은 하락했다.

이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 5종목을 포함해 864종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 428종목은 내렸다. 68종목은 보합을 기록했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr