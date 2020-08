김원해 측 "코로나19 양성 판정 후 치료중... 증상 양호한 상태"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 배우 김원해가 격리시설에서 치료 중이라고 밝혔다.

김원해 소속사 더블에스지컴퍼니는 26일 공식 인스타그램을 통해 "김원해 님은 연극 '짬뽕' 연습 중 출연진이 코로나19 확진 판정을 받아 지난 19일 자진 검사를 받고 자가격리 중 양성 판정을 받았습니다"라는 내용의 글을 게재했다.

소속사는 "현재 격리시설로 입원하여 치료를 받고 있으며 증상은 양호한 상태"라며 "배우의 현장 매니저 또한 코로나19 검사를 실시하여 음성 판정을 받았고 해당 매니저는 자가격리 후 2주 뒤 코로나 재검사를 진행할 예정"이라고 밝혔다.

이어 "당사의 사무실과 차량은 모두 소독을 하였으며 모든 임, 직원은 가능한 재택근무로 업무를 진행하고 있다"라며 "많은 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드리며, 소속 배우가 완치될 수 있게 최선을 다하겠다"라고 전했다.

그러면서 "현재 코로나19의 확진자가 늘고 있는 상황에 방역지침을 이행하여 확산 방지와 건강을 챙기시길 바란다"라고 덧붙였다.

김원해는 앞서 지난 20일 코로나19 검사에서 양성 판정을 받은 바 있다.

이어 연극 '짬뽕'에 출연 중이던 배우 서성종과 허동원도 코로나19 확진 판정을 받았다.

이에 김원해 측은 검사 결과에 따라 예정된 일정을 전면 취소했다.

한편 최근 배우 서이숙과 고아라, 이재욱, 예지원, 김희정, 오만석 등도 코로나19 진단 검사를 받았다.

이들은 밀접 접촉자는 아니지만, 코로나19 확산 예방을 위해 검사 후 음성 판정을 받은 뒤 방역당국 지침에 따라 자가격리 중이다.

이하 더블에스지컴퍼니 측 공식입장 전문.

안녕하세요, 더블에스지컴퍼니입니다.

당사 소속 배우 김원해 님의 코로나19(COVID-19) 치료 상황을 전해드립니다.

김원해 님은 연극 ‘짬뽕’ 연습 중 출연진이 코로나19 확진 판정을 받아 지난 19일 자진 검사를 받고 자가격리 중 양성 판정을 받았습니다.

현재 격리시설로 입원하여 치료를 받고 있으며 증상은 양호한 상태입니다.

배우의 현장 매니저 또한 코로나19 검사를 실시하여 음성 판정을 받았고 해당 매니저는 자가격리 후 2주 뒤 코로나 재검사를 진행할 예정입니다.

당사의 사무실과 차량은 모두 소독을 하였으며 모든 임, 직원은 가능한 재택근무로 업무를 진행하고 있습니다.

많은 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드리며, 소속 배우가 완치될 수 있게 최선을 다하겠습니다.

현재 코로나19의 확진자가 늘고 있는 상황에 방역지침을 이행하여 확산 방지와 건강을 챙기시길 바랍니다.

마지막으로 무더운 날씨에 최전방에서 힘써주시는 질병관리본부 및 의료진 여러분께 감사의 말씀을 전합니다.

더블에스지컴퍼니 올림

