김낙준 금성출판사 회장 타계

[아시아경제 박병희 기자] 원로 출판인 김낙준 금성출판사 회장(사진)이 25일 별세했다. 향년 88세.

고인은 1932년 경북 의성에서 태어나 안계농업고를 졸업했다. 1950년 대구문화서점을 경영했으며 1965년 금성출판사를 설립했다. '사람은 책을 통해 꿈을 이룬다'는 철학으로 금성출판사를 이끌었다. 현재 금성출판사 경영은 차남인 김무상 사장이 맡고 있다.

고인은 출판계의 산 역사로 불렸다. 출판 기반이 전무하다시피했던 시절에 '어린이 첫걸음'이라는 아동 도서로 출간을 시작했다. 이후 학생백과, 위인전기, 세계명작은 물론 교과서, 교양서 등 어린이ㆍ청소년ㆍ성인용 책을 다양하게 펴냈다. 1993년에는 '책의 해 조직위원회' 위원장으로 독서 진흥을 위한 여러 사업도 성공적으로 수행했다. 고인은 1992~1995년 제40대ㆍ41대 대한출판문화협회 회장을 역임했다.

고인은 '전국 소년ㆍ소녀 글짓기 대회' 개최와 'MBC 창작동화 대상' 후원 등을 통해 어린이, 청소년 독서문화 창달에 노력했다. 금성문화재단 설립으로 연구ㆍ창작 활동을 지원하고 취약 계층을 위한 도서 기증과 기금 마련에도 앞장섰다.

고인은 1985년 국무총리 표창, 1989년 옥관문화훈장 등 다수의 상과 표창, 훈장을 받았다. 유족으로 부인 이정학씨와 장남 호상(금성미디어 사장)씨, 차남 무상씨, 장녀 순년(푸르넷닷컴 사장)씨가 있다.

빈소는 서울강남성모병원에 마련됐으며 27일 오전 10시 발인 예정이다. 장지는 경북 예천군 선산.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr