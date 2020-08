2022년 11월17일 예정

국어·수학 공통+선택 과목 구조

제2외국어·한문 절대평가

[아시아경제 이현주 기자] 현 고등학교 1학년이 치르게 될 2023학년도 대학수학능력시험일은 2022년 11월 17일이다.

교육부는 26일 2023학년도 대학수학능력시험 기본계획 발표을 발표했다.

해당 연도 수능은 국어와 수학은 공통+선택 과목 구조, 사회·과학탐구는 계열 구분 없이 17개 과목 중 최대 2과목을 선택해 응시할 수 있다. 제2외국어와 한문 절대평가 등으로 변경된 체제가 적용된다.

성적은 2022년 12월9일 통보된다. 관련 시행 기본 계획은 2022년 3월에 공고될 예정이다.

