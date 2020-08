김종인 "정부·의협, 한발짝 양보해 코로나 극복 전력해야"(종합)

2차 재난지원금에 "재정건전성 얘기할 시기 아냐…전 국민 지급 효과는 따져봐야"

[아시아경제 김혜민 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장은 26일 공공보건의료대학(공공의대) 설립을 둘러싼 정부ㆍ의사협회 간 갈등에 대해 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복 외에 더 중요한 사안은 없다"며 "한발짝 양보해 코로나19 극복에 전력을 쏟아달라"고 촉구했다.

김 위원장은 이날 오전 국회에서 열린 비대위원장-중진의원 회의에서 "코로나 사태를 어떻게 빨리 극복하느냐가 굉장히 중요한 시점"이라며 이 같이 말했다.

그는 "현재 정부와 의사 간 타협점을 찾지 못하는 것 같은데 의과대학 증원과 공공의대 설립이 논쟁 근거가 돼 의사들이 파업하는 불상사가 일어나는 것 같다"고 말했다. 그러면서 "공공의대 설립 자체가 시급한 과제는 아니다"며 정부를 향해 "힘과 의지만 갖고 관철될 수 있다는 생각을 버려야 한다"고 강조했다.

김 위원장은 "코로나19 2차 확산에 대해 정부가 여러가지 대책을 강구하는 것으로 알고있지만 코로나19를 빨리 극복하는 것이 가장 중요한 과제"라며 "코로나 사태를 극복하는데 가장 중요한 역할을 할 사람들이 의료 종사하는 의사와 간호사들이다. 이들이 열정적으로 노력해야 하고 국민 각자가 정부가 제시하는 여러 준칙을 준수해야한다"고 당부했다.

그는 "코로나19로 경제가 심한 타격을 받을 수밖에 없는 것이 현실이지만 인간 생명과 관련된 코로나19를 극복하지 못하면 장기적으로 경제 회생도 불가능하다"며 "일단 모든 노력을 코로나19를 극복하는데 정부는 힘을 써달라"고 덧붙였다.

김 위원장은 이날 회의가 끝난 뒤 기자들과 만나서도 "정부는 정책을 힘과 의지만 갖고 성공할 수 없다"며 "의료진들은 코로나19 극복을 위해 전력투구해야 할 시기인데 정부와 대척 관계에 있어서 극복이 가능할지 의심스럽다"고 우려했다.

그는 2차 재난지원급 지급과 관련해 재정건전성 악화 지적이 나오는데 대해선 "코로나19로 인해서 경제 타격을 받는 건 틀림 없다. 그 중에서도 가장 타격받는 계층이 있다"며 "생계대책은 정부가 해줘야 하기 때문에 지금 재정건전성 얘기를 할 시기가 아니다"고 강조했다.

김 위원장은 다만 전 국민 지급과 선별 지급을 놓곤 "전국민에게 지급하는 것이 극복에 효과가 있는지 정부가 상황을 판단해야 한다"며 "내가 보기엔 국민 전체에 재난지원금을 지급하는 것 옳지 않다고 본다"고 밝혔다.

그는 극우와의 선긋기 행보에 대해선 "코로나19 사태와 관련해 쓸데없는 소리를 하는 쪽의 얘기는 잘 들리지 않는다"며 "누가 뭐라고 하든지 질병관리본부에서 내리는 지침을 국민 모두가 준수해야 한다는 생각"이라고 강조했다. 광복절 집회에 나갔던 전현직 의원들을 당협위원장에서 교체하거나 당 차원 징계를 할 계획에 대해선 "무시해버리면 되는 것"이라며 "그런 사람들을 상대할 필요가 없다고 생각한다"고 덧붙였다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr