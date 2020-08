BTS 신곡 '다이너마이트', 스포티파이 '글로벌 톱50' 1위...역대 KPOP 최초 기록

그룹 방탄소년단. 사진=빅히트엔터테인먼트

[아시아경제 강혜수 기자] 그룹 방탄소년단이 신곡 '다이너마이트(Dynamite)'로 스포티파이(Spotify)에서 신기록을 달성했다.

지난 21일 공개된 방탄소년단의 디지털 싱글 '다이너마이트'가 세계 최대 음악 스트리밍 업체인 스포티파이 최신 차트(8월 21일 자)에 '글로벌 톱 50' 1위로 첫 진입했다. 이는 역대 한국 가수 최초의 기록이다.

23일 방탄소년단의 소속사인 빅히트엔터테인먼트는 스포티파이가 22일 발표한 글로벌 톱 50차트에서 '다이너마이트'가 1위에 올랐다고 발표했다. 이 차트는 전 세계에서 발매된 음원 가운데 일간 스트리밍을 기준으로 순위를 정한다.

한국 가수가 이 차트에서 정상에 오른 것은 이번이 처음으로, 종전 최고 기록은 지난 6월 2위까지 오른 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'((How You Like That)이었다. 방탄소년단은 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)의 3위를 최고 기록으로 보유하고 있었다.

또한 지난 21일 한국 시각으로 오후 1시(미국 동부 기준 0시) 발표된 '다이너마이트'는 발매 첫날 전 세계적으로 777만 8950회 스트리밍 된 것으로 집계, 스포티파이에서 올해 발매 첫날 글로벌 스트리밍이 가장 많이 이뤄진 노래로 기록되기도 했다.

이 외에도 국가 및 지역별 톱 50 차트 가운데 미국에서 3위, 영국에서 15위에 오르며 자체 최고 기록을 세웠고, 14개 국가 및 지역에서는 1위를 차지했다.

'다이너마이트'는 청량한 멜로디가 돋보이는 디스코 팝(Disco Pop) 장르의 곡이다. 행복과 자신감을 풀어낸 가사를 통해 삶의 소중함과 인생의 특별함을 전하는 곡으로, "코로나19로 힘든 시기를 겪고 있는 많은 분에게 힘이 됐으면 좋겠다"고 멤버들은 밝힌 바 있다.

한편, 방탄소년단은 오는 24일 오후 1시(한국시간) EDM(일렉트로닉 댄스 뮤직)과 어쿠스틱 버전의 '다이너마이트' 음원을 발매할 예정이다.

