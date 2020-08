경남대, 2학기 IPP 장기현장실습 매칭 DAY 개최

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남대학교 KU-IPP사업단은 창조관 1층 평화홀과 로비에서 장기현장실습에 참여하는 기업체와 학생들을 이어줄 ‘2020학년도 2학기 매칭 데이(Day)’ 행사를 개최했다고 18일 밝혔다.

이번 행사는 3·4학년 재학생을 대상으로 ‘KU-IPP사업’을 소개한 뒤 기업에는 우수실습생 선발 기회를 주고, 학생에게는 기업체 채용 정보 및 실습기회를 제공하기 위해 마련됐다.

이날 매칭 데이에는 삼영엠아이텍, 미래테크, 서울검사, 태광엠엔에스, 원진엠엔티, 아이스펙, 한국토지주택공사 경남지역본부와 경남신문사, 금화테크, 경남산업기술진흥법인, 대명산업기술 등 20개 기업이 참여해 성황을 이루었다.

특히 장기현장실습에 대한 소개와 더불어 실제로 IPP 장기 현장실습생을 받아 본 기업과 재학생의 사례발표가 진행돼, 상호 간의 경험과 정보를 교환하는 소중한 시간을 가졌다.

경남대 KU-IPP사업단 공동훈련센터 센터장 김후진 교수는 “경남대는 장기현장실습 매칭 DAY를 통해 대학 내 산학협력 활성화에 기여하고, 산업현장 간의 인력수급 미스매치를 해소해 취업 활성화로 이어질 수 있도록 적극적으로 노력하겠다”고 전했다.

