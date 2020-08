친환경에 앞장서는 스포츠 브랜드들·특별한 콜라보[스타일新]

올버즈·노스페이스·레스포색·언더아머·라코스테

[컬처&라이프부 최정화 기자] 친환경 슈즈 브랜드 올버즈가 한국에 상륙한다. 노스페이스, 레스포색이 각각 친환경 슈즈와 가방을, 언더아머가 각종 스포츠에 최적화된 스포츠마스크를 출시했다. 라코스테와 컨셉츠가 만나 특별한 콜라보레이션을 선보인다.

세상에서 가장 편한 신발, ‘올버즈(Allbirds)’ 한국 론칭

세상에서 가장 편한 신발’을 추구하는 브랜드 올버즈(Allbirds)가 오는 18일 한국에 론칭한다. 이제 한국 소비자들도 올버즈 제품만의 타고난 편안함으로 발끝까지 가벼운 삶을 누릴 수 있게 되었다.

2016년 국가대표 축구선수 출신 팀 브라운(Tim Brown)과 신재생 에너지 전문가 조이 즈윌링거(Joey Zwillinger)가 설립했다. 버락 오바마 전 미국 대통령을 비롯해 레오나르도 디카프리오, 엠마 왓슨, 제시카 알바 등 유명 헐리우드 배우들이 즐겨 신는 슈즈 브랜드로도 유명하다.

올버즈는 모든 제품을 지속 가능한 친환경 소재를 사용해 제작한다. 대표적으로 뉴질랜드산 최고급 메리노 울, 유칼립투스 나무에서 추출한 섬유 그리고 사탕수수를 가공해 만든 스위트폼(SweetFoamTM) 등이 있다.

뿐만 아니라 올버즈는 전 제품에 탄소발자국 라벨을 부착한 최초의 패션 브랜드로 지난해 탄소 중립 100%를 선언, 탄소세를 부과하고 있다. 수익의 일부는 재생 농업, 풍력 발전, 쓰레기 매립지 배출 가스 줄이기 등 프로젝트에 투자한다.

노스페이스, 친환경 아웃도어 어글리슈즈 ‘헥사 네오’ 출시

영원아웃도어의 글로벌 아웃도어 브랜드 노스페이스가 친환경 아웃도어 어글리슈즈인 ‘헥사 네오(HEXA NEO)’를 출시한다.

노스페이스의 20 F/W 시즌 주력 풋웨어 제품 중 하나인 ‘헥사 네오(HEXA NEO)’는 1족당 500ml 페트병 6개가 재활용된 100% 리사이클링 메시와 공장에서 재단하고 남은 가죽 조각을 재활용한 리사이클링 가죽을 갑피(겉감)에 적용했다. 또한 인솔(안창)에는 생분해가 빠르고 속건성이 우수한 천연 메리노 울 소재를 적용하여 착화 시 발을 쾌적하게 유지시켜 준다.

‘헥사 네오’는 심플한 멋이 장점인 블랙과 화이트는 물론, 톤온톤 배색이 눈에 띄는 베이지 3종으로 출시되었고, 키 높이 효과가 더욱 강조된 ‘여성 전용 헥사 네오’도 베이지와 크림 2종으로 함께 출시되었다.

한편 노스페이스는 ‘헥사 네오’를 비롯해 신발 구매 고객에게 포장용 종이 박스 대신 다목적으로 활용 가능한 천 소재의 다회용 ‘슈즈백’을 제공함으로써, 불필요한 포장을 줄이고 친환경에 앞장서는 대표 브랜드의 면모를 통해서 소비자들의 친환경 소비를 독려하고 있다.

레스포색, 친환경 ‘리사이클(ReCycled) 컬렉션’ 출시

뉴욕 아이코닉 라이프 스타일 브랜드 레스포색(LeSportsac)이 다가오는 가을, 에코 트렌드에 앞장서 친환경 ‘리사이클(ReCycled) 컬렉션’을 선보인다.

레스포색은 1974년 브랜드를 처음 런칭한 이래 지속적으로 ‘친환경’이라는 키워드에 집중하며 제품 및 포장 개발에 힘써왔고, 그 노력의 결과로 새로운 ‘리사이클 컬렉션’을 탄생시켰다.

이번 컬렉션의 가장 큰 특징은 바로 원단이다. 레스포색은 원단 1야드당 총 9개의 물병을 재활용할 수 있는 리사이클 공정을 제품 원단에 적용하고, 브랜드의 시그니처 그로스그레인에 새롭게 변형된 리사이클 로고를 추가했다.

또한 디자인에는 푸른 지구를 연상시키는 톤의 ‘에코 아이리스 가든 프린트’와 가볍고 화사한 무드의 ‘에코 로즈 가든 프린트’, 그리고 심플하고 매끈한 매력의 ‘에코 블랙 프린트’까지 총 세 가지의 프린트를 담아냈다.

언더아머, 운동에 최적화된 ‘UA스포츠마스크’ 국내 출시

글로벌 스포츠 브랜드 ‘언더아머(Under Armour)’가 러닝과 각종 트레이닝에 최적화된 ‘UA 스포츠마스크’를 국내 출시한다.

UA스포츠마스크는 운동시 빠르게 땀을 흡수해주고, 최적화된 공기 흐름을 통해 착용 중에도 편안한 호흡을 돕는다. 또한, 마스크 착용 시, 코에 밀착되는 면을 자유롭게 조절할 수 있어 편안한 착용감과 안정적인 핏감을 느낄 수 있으며, 물세탁이 가능하여 세탁과 건조 후 재사용이 가능해 일회용이나 부직포 마스크보다 친환경적이며 우수한 내구성을 자랑한다. 사이즈는 SM/MD, MD/LG, LG/XL, XL/2XL 등 총 4가지.

라코스테와 세계적인 셀렉트숍 컨셉츠의 만남

프랑스 프리미엄 캐주얼 브랜드 라코스테(LACOSTE)가 스트리트 컬쳐 셀렉트숍 컨셉츠(CONCEPTS)와 만나 특별한 콜라보레이션 컬렉션을 선보인다.

이번 콜라보레이션은 스트리트, 스케이트와 패션의 세계를 결합한 최초의 매장으로 보스톤에서 탄생했으며, 세계적인 컬트숍으로 손꼽힌다.

라코스테는 Storm 96을 컨셉츠와 함께 재해석하여 Storm 96 x Concepts 슈즈를 선보인다. 스니커즈 전문가인 컨셉츠와 만나 기존 헤리티지 디자인에 컨템포러리 디테일을 더한 새로운 디자인으로 탄생했으며, 전 세계 650족 한정판으로 선보인다. 이와 함께 선보이는 의류 컬렉션은 후디, 티셔츠, 윈드브레이커, 스윔웨어 등의 폭넓은 셀렉션으로 구성되어 있다.

