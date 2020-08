장마철 생활가전 이벤트…최대 100만원 할인

코웨이·청호나이스·SK매직



[아시아경제 김대섭 기자] 정수기 제조업체들의 고객 만족 이벤트들이 잇따르고 있다. 렌털 고객을 대상으로 렌털료를 할인해주거나 라이브 방송 참여 고객들에게 다양한 경품을 제공하는 등 마케팅을 하고 있다.

15일 업계에 따르면 코웨이는 이달 말까지 정수기 신규 또는 재렌털 고객을 대상으로 렌털료 및 재렌털료 할인 이벤트를 한다. 행사 대상 제품은 시루 필터 정수기 23개 모델과 나노트랩 필터 정수기 6개 모델이다. 할인 금액은 모델별로 상이하다.

청호나이스도 이달 말까지 정수기 렌털 고객을 대상으로 '최대 100만원 더블할인 찬스' 행사를 한다. 세니타 냉온·냉온정 정수기 렌털 고객에게 5년 약정 기준으로 렌털료 24만원을 할인해준다.

여기에 모든 정수기 렌털 고객에게 최대 78만원 카드청구(전월 30만원 이상 제휴카드 사용시 5년간 매월 1만3000원 청구) 할인 혜택을 제공한다. 이번 이벤트를 활용하면 최대 100만원 이상 할인 혜택을 받을 수 있다.

SK매직은 '스스로 직수 정수기' 출시 기념 이벤트를 펼친다. 자동 살균 기능인 듀얼 안심 케어가 가능한 스스로 직수 정수기는 오는 19일 라이브 방송을 통해 공개된다. 이번 이벤트는 내달 15일까지 제품 설치가 완료된 고객을 대상으로 다양한 혜택이 제공된다.

우선 사은품을 100% 증정한다. SK매직몰 가격 20만원 상당의 'SK매직 향균 방수 비데(IPX6등급)', SK매직몰 가격 19만원 상당의 'SK매직 코어 360도 공기청정기', 사용시 6개월치 렌탈료 면제 동일 혜택에 달하는 'SK매직몰 렌털 포인트 18만점' 중 한 가지를 선택할 수 있다. 단, 타 이벤트 혜택과 중복 적용은 불가하다.

또 오는 19일 라이브 방송 중에 'SK매직몰 10% 장바구니 할인 쿠폰'을 내려받을 수 있다. 보다 자세한 내용은 SK매직 홈페이지에서 확인 가능하다.

SK매직 관계자는 "매직 라이브쇼에 실시간 참여시 다양한 경품을 받을 수 있다"며 "매직 라이브쇼 사전 댓글 이벤트도 진행 중이다"라고 말했다.

