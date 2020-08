[AI 실시간 실적 분석] 어닝서프라이즈·3년최고영업이익 종목 총정리

8월 14일 오늘은 정기보고서 공시마감일이다. 기업의 실적이 시장의 예상치를 훨씬 뛰어넘는 ‘어닝서프라이즈’를 달성한 기업의 경우, 투자자들의 기대 심리를 자극해 주가가 큰 폭으로 상승할 가능성이 크다. 이에 2분기 실적 발표가 마무리되는 시점이 되면 어닝서프라이즈를 실현한 기업에 관심이 쏠린다.

AI라씨로는 이번 실적 발표 기간 동안, 국내 시장의 전종목을 분석하여 #어닝서프라이즈 #영업이익률개선, #3년최고매출 달성 #3년최고영업이익 기록 등 특이사항이 포착된 종목의 정보를 실시간으로 제공 중이다. 이는 국내 유일한 서비스로 투자자들은 빠르게 실적 속보를 접할 수 있어 신속한 대응을 가능케 한다.

AI라씨로는 증권사 예측치 및 경쟁사들과의 비교, 실적 발표 후 투자지표의 변화 등도 함께 제공하고 있다. 투자자들은 본 정보를 통해 해당기업의 실적을 입체적으로 파악 하기 쉽다.

현재 해당 서비스는 AI라씨로 웹페이지 또는 구글플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 실적 공시가 발표되는 즉시 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

