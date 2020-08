속보[아시아경제 이광호 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 10일 "정부는 주거 취약계층의 주거안정을 위해 공공임대주택은 경제협력개발기구(OECD) 평균(8%)를 상회하는 10% 공급목표를 달성하고자 노력 중"이라고 말했다. 홍 부총리는 이날 정부세종청사에서 기자간담회를 열고 이같이 밝혔다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr