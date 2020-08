갤럭시워치3 써보니…달리기·수면 점수까지 알려주는 건강 코치

심전도ㆍ혈압에 수면 점수도 측정해주는 건강ㆍ운동 매니저

심전도 측정은 삼성 헬스 모니터 앱 설치 후 용두에 손가락 대면 완료

'달리기 상세 분석' 기능은 자세나 운동 효과 등 상세히 알려줘

수면 모니터링, 수면 4단계로 구분해 얼마나 깊이 잤는지 점수로 표시

[아시아경제 한진주 기자] 자고 나도 피로가 가시지 않는 이유는 뭘까. 땀이 줄줄 흐르도록 달렸는 데 제대로 달리긴 한 걸까. 갤럭시워치3는 이 같은 질문에 점수로 답해주는 똑똑한 시계이자 운동 메이트다. 혈압ㆍ심전도 측정 기능까지 탑재해 수치 관리가 중요한 고혈압ㆍ심장질환자들에게 생활 속 주치의를 자처했다.

갤럭시워치3가 출시되면서 심전도 측정이 가능해졌다. 처음 사용할 때는 스마트폰에 삼성 헬스모니터 앱을 설치한 후 왼쪽 팔에 갤럭시워치3를 착용하고 버튼(용두) 위에 손가락을 올려두고 30초씩 3번 측정을 진행해야 한다. 두번 째부터는 1회만 측정해도 평균 심박수와 유형값이 나온다. 결과 유형은 동리듬ㆍ심방세동ㆍ판정불가ㆍ신호불량 4가지 중 하나로 표시된다. 동리듬은 심장이 규칙적으로 뛰는 상태다. 심방세동은 불규칙하게 뛰는 증상인데 가슴 통증이나 압박감ㆍ어지러움ㆍ건너뛰는 심장박동 등의 상태에서 이렇게 나타난다.

혈압측정은 혈압 커프계와 워치로 동시에 측정해야 한다. 3차에 걸쳐 커프계 측정값을 입력하면 워치가 추가로 보정값을 측정해 비교 분석한 결과를 알려준다. 측정 전 "참고용이니 결과를 임의로 해석하거나 의학 처치를 진행하지 말라"는 안내문이 표시됐다. 직접 측정해보니 커프계 값과 비슷한 결과가 나왔다. 헬스 모니터 앱에서 측정값과 맥박수가 함께 표시되고 기간별로 확인이 가능해 추이를 살펴보기에 편리하다.

러닝 즐기는 이들에게는 갤럭시워치3가 더 요긴하다. 달리기 모드를 선택하고 운동을 마치면 좌우 비대칭 정도부터 지면 접촉시간ㆍ수직 진폭ㆍ규칙성강성 등까지 상세한 분석이 나온다. 1km 마다 운동 페이스를 알려주고, 멈추면 정지시켜 운동을 독려하기도 한다. 시계 화면에는 지속시간과 페이스, 심박수가 함께 뜬다.

수면 모니터링 기능도 한층 업그레이드 돼 얼마나 잘 잤는지를 점수로 알 수 있다. 수면 점수는 수면중 깸, 렘수면, 얕은수면, 깊은수면으로 나눠 표시된다. 불면증이 없는 기자는 성ㆍ연령별 표준보다 높은 점수를 받았다. 측정해보니 평일보다 주말에 깊은 수면 시간이 길었다. 뒤척일수록 수면 중 깬 것으로 인식된다.

갤럭시워치3(41㎜)는 갤럭시워치 액티브2보다는 두껍고 무겁지만 베젤과 색상, 가죽 스트랩 덕분에 훨씬 고급스러운 느낌을 준다. 회전 베젤이 있어 시계 화면이 작아도 원하는 기능을 선택하기 편리하다. 운동을 즐기는 2030세대도, 혈압ㆍ심전도 측정이 필요한 장년층에게도 제격이다. 가격은 블루투스 모델(41㎜) 42만9000원, LTE모델(41㎜)은 49만5000원부터다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr